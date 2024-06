Fotos revelam como Endrick e namorada se divertem bem longe das polêmicas

Endrick, que está nos Estados Unidos com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, mas aproveitou o tempo longe das polêmicas para realizar antes o sonho de ir à Disney e ao Universal Orlando Resort com a namorada.

Ao lado da influenciadora Gabriely Miranda, o jogador esteve no Universal Orlando Resort, complexo de parques temáticos na Flórida (EUA), no último domingo (16). Além dela, parte da família e alguns amigos também curtiram o fim de semana.

Fã de montanhas-russas, Endrick se divertiu na Hollywood Rip Ride Rockit, que tem subida de 90º graus, na Jurassic World VelociCoaster, que atinge 112 km/h em apenas 2.4 segundos.

Na Universal, Endrick e Gabriely brincam com os personagens de Scooby-Doo (Vander Mauro/Divulgação Universal)

A The Incredible Hulk Coaster, que tem o total de 7 inversões, também foi escolhida pelo atleta.

Além das atrações mais radicais, toda a família curtiu também os simuladores, como The Amazing Adventures of Spider-Man, e encontros com muitos personagens, como a turma do Scooby-Doo.

O climão entre mãe de Endrick e namorada na Globo

O climão entre Cíntia Ramos, mãe de Endrick, e Gabriely Miranda, namorada do jogador do Palmeiras, repercutiu muito depois que a entrevista do atleta no Conversa com Bial (Globo) foi exibida.

Durante a conversa, o jovem de 17 anos falou sobre sua ida ao Real Madrid, que acontece quando ele completar 18 anos. Questionada se iria para a Espanha junto com o namorado, a influencer disse que “é uma incógnita” e que eles ainda estavam resolvendo.

Na Universal, Endrick e namorada na primeira fila da VelociCoaster (Vander Mauro/Divulgação Universal)

A mãe de Endrick não gostou e resolveu opinar sobre o assunto. Ela chegou a dizer que o Endrick vai para Europa com certeza: “Em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid”.

A sogra de Gabriely Miranda reforçou ainda todo esforço da família até o atleta ser reconhecido pelo time espanhol: “Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado”, declarou ela.