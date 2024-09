“Ninguém acredita nela”: JLo tem gesto carinhoso para os fãs, mas recebe desconfiança

A famosa foi criticada apesar de ter um gesto carinhoso com seus fãs

Jennifer Lopez está passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida após sua separação de Ben Affleck, pois ela deu tudo de si para salvar esse relacionamento.

ANÚNCIO

Fontes afirmam que a cantora fez de tudo para ajudar Ben e superar os problemas, pois esperava que desta vez desse certo, mas não foi o caso.

Após solicitar oficialmente o divórcio no tribunal, a cantora e atriz tem se mostrado feliz em suas redes sociais, compartilhando fotos sensuais e promovendo seus produtos Delola e JLo Beauty.

Além disso, recentemente ele está estreando o filme ‘Unstoppable’ e tem estado desfilando pelos tapetes vermelhos e interagindo com os fãs.

“Que falsa”, JLo tem um gesto carinhoso com seus fãs, mas por isso não acreditam nela e a criticam

Recentemente, Jennifer Lopez esteve atendendo aos seus fãs antes de entrar em um hotel em Nova York e tirou fotos com eles, além de abraçá-los e apertar suas mãos.

Este gesto foi apreciado pelos presentes, especialmente porque muitos eram crianças, mas nas redes sociais não perdoaram a famosa, pois não acreditam nela.

E muitos afirmam que ela parecia falsa e dizem que geralmente ela não tem esse tipo de gesto com seus fãs, e se teve foi por algum motivo, algum interesse dela ou ‘limpar sua imagem’.

ANÚNCIO

"A primeira vez que ela faz isso ou me enganei", "Agora muito gentil 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ o que nunca", "ninguém acredita, sua incomodidade é evidente em seu rosto", "É evidente sua demagogia e hipocrisia!👎", "Não acredito que ela seja tão amante das crianças dessa maneira", "ela só é amável com os fãs quando lhe convém", "deve ter algum interesse ou quer limpar sua imagem porque de resto não acredito", e "que mulher tão falsa, é visível o asco que ela sente", foram algumas das reações nas redes.

A famosa tem sido criticada muitas vezes por sua atitude de ‘diva’, não apenas com seus fãs, mas também com seus funcionários. Na verdade, há algumas semanas circulou um vídeo em que ela é vista jogando sua goma de mascar na mão de sua assistente, o que afirmam ter sido um gesto rude, com o qual humilhou sua funcionária.

No entanto, a famosa nunca se pronunciou sobre esses rumores e se dedica apenas a compartilhar coisas positivas nas redes sociais, além de ter limitado os comentários em suas fotos e vídeos.