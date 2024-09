Filha de Ricky Martin reaparece com vestido glamouroso e encanta as redes

A filha do cantor estava linda com um vestido delicado

Ricky Martin não é apenas um dos melhores cantores de todos os tempos, também é um ótimo pai que se dedica a fazer felizes seus quatro filhos.

O cantor tem quatro filhos, os gêmeos Valentino e Matteo, que já são adolescentes de 16 anos, Renn de 4 e Lucía de 5.

Estes últimos dois foram com seu marido Jwan Yosef, então seus filhos passam tempo com ambos agora que se divorciaram.

Recentemente, o pintor fez aniversário e comemorou com uma festa extravagante, onde teve convidados de luxo, incluindo a pequena Lucía, que roubou a cena.

Foi através de suas redes sociais que Jwan Yosef, ex-marido de Ricky Martin, compartilhou fotos de sua festa de aniversário e aparece com seus filhos Lucía e Renn.

Embora as imagens sejam em preto e branco, pode-se ver que a pequena, que está prestes a completar seus 6 anos, usava um vestido bonito e elegante.

Lucía ficou linda com um vestido curto, com um laço no meio e saia plissada, e completou seu visual elegante com um par de sapatilhas.

Ricky Martin A filha da cantora parecia uma princesa na festa de aniversário do pai (@jwanyosef/Instagram)

Além disso, seu cabelo estava solto e liso, parecendo lindo e radiante e recebendo elogios de milhares nas redes sociais.

"Uau, como a Lucía está grande e bonita", "amo o seu vestido, ela está adorável", "essa menina é linda", "Lucía está enorme, não consigo acreditar o quão bonita ela é", "não posso acreditar o quanto a filha do Ricky cresceu", "amei o seu vestido, é muito fashion", "como ela está linda com esse vestido, adequado para uma menina", "a menina mais linda de todas, é divina", e "amo o seu estilo e elegância", foram alguns dos comentários nas redes.

Além disso, Ricky Martin também compartilhou algumas fotos de um dia na piscina com seus filhos, onde estavam seus gêmeos, Renn e Lucía, que usava um maiô rosa, e se divertia ao máximo com seus irmãos e seu pai. O cantor escreveu: “Outro dia de sol com meus peixinhos. #proudpapa”.