Filha de Barack e Michelle Obama usou um visual de tartã em um tapete vermelho que gerou polêmica

A filha do casal famoso foi criticada pelo seu visual

Malia Obama, a filha mais velha de Barack e Michelle Obama, está tendo sucesso aos 26 anos e recentemente participou do Festival de Cinema Americano de Deauville para promover seu curta-metragem ‘The Heart’.

ANÚNCIO

Este é a estreia dela como diretora, três anos após concluir seus estudos de cinema na Universidade de Harvard.

Apesar de sua carreira ser curta, ele já trabalhou como roteirista em uma série inspirada em Beyoncé, Swarm, dirigida por Donald Glover para o Prime Video, e agora está lançando seu primeiro projeto próprio.

Apesar de Malia Obama ter tido sucesso neste Festival de Cinema, seu visual recebeu críticas, pois dizem que ela parecia estar usando uma toalha de mesa.

A jovem de 26 anos usava um conjunto da marca britânica Vivienne Westwood, com um top estilo corset drapeado, com estampa de tartã, e uma saia cruzada e assimétrica, também xadrez em tons de azul e bordô.

Este visual foi completado com um par de botas de couro de cano alto em preto e seu cabelo solto, com tranças e uma tonalidade mais clara do que a que ele havia usado anteriormente, deixando-o cobre.

“Que visual estranho”, “parece que colocou a toalha de mesa”, “é bonita, mas esse visual não a favorece”, “que roupa tão estranha escolheu para um dia tão importante”, “uau, alguém a ajude a se vestir”, “não gostei dessa roupa, é muito estranha”, “sendo filha de Michelle Obama, deveria se vestir melhor e ter mais estilo”, “por favor, um estilista que a ajude a se vestir”, e “visual horrível”, foram alguns dos comentários nas redes.

ANÚNCIO

No entanto, ela deixou claro que gostou do seu visual e se sentiu muito confortável, pois afirmou "não sei muito sobre moda, mas estou feliz em usá-lo".

A jovem não teve o apoio de seus pais na apresentação, pois não puderam estar presentes, mas com certeza estão muito orgulhosos dela e de sua conquista. "Nunca fiz algo assim, então estou um pouco aterrorizada, mas principalmente emocionada", disse aos meios de comunicação durante o tapete vermelho.

Malia anteriormente optava por looks mais elegantes, mais ao estilo de sua mãe Michelle, mas agora deixou claro que seu estilo é mais casual, urbano, relaxado, e se sente bem com isso, não importa o que digam dela.