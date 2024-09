Comentário de ex de Kourtney em foto sexy de Khloé Kardashian causou indignação

Kourtney Kardashian e Scott Disick tiveram um dos relacionamentos mais polêmicos da famosa família, e depois de 10 anos de relacionamento e três filhos se separaram.

ANÚNCIO

Agora, Kourtney está casada com Travis Barker e eles têm um filho juntos, mas seu ex, Scott, ainda faz parte de sua família e tem um ótimo relacionamento com suas irmãs e sua mãe.

Inclusive, o famoso empresário apareceu no reality show das Kardashians em suas novas temporadas, e muitos afirmam que existe alguma química entre Scott e Khloé.

Isso é algo que os fãs têm afirmado há muito tempo, mas agora, que ambos estão solteiros, estão repetindo com mais frequência e até pedindo que fiquem juntos, pois fariam um ótimo casal, de acordo com os fãs nas redes sociais.

“É muito estranho”, o comentário do ex de Kourtney em foto sexy de Khloé Kardashian que gerou indignação

Khloé Kardashian recentemente compartilhou uma foto em suas redes sociais onde aparece muito sexy usando um biquíni branco e óculos escuros.

"Hidden Hills. Ontem 109°, Hoje 106° #ondadecalor #Assustador #Cuide-se", escreveu a famosa irmã na foto e recebeu milhares de comentários, incluindo o do ex de sua irmã.

Khloé Kardashian Ex de sua irmã fez comentário que gerou polêmica nas redes (@khloekardashian/Instagram)

Scott deixou alguns emoticons de fogo na imagem e escreveu “mantenha-se segura”, causando indignação nas redes, pois parecia uma reação e comentário inadequados para quem era sua cunhada.

ANÚNCIO

"Que nojo! Há crianças envolvidas", "que creepy esses dois", "parece que Scott quer Khloé, mas isso nunca vai acontecer", "ele ama Khloe há muito tempo", "eles têm muita química, dá para ver que ele adora ela", "esses dois deveriam estar juntos", "adoro que ele sempre está atento ao que ela faz", "uau, isso é muito estranho e bizarro, tipo, é a irmã do seu ex, tia dos seus filhos", "mais alguém acha isso estranho e constrangedor?", e "ele a quer, mas ela nunca será dele", foram algumas das reações nas redes.

Não é a primeira vez que surgem suspeitas de química ou romance, pois mesmo quando Kourtney estava solteira, Khloé e Scott passavam muito tempo juntos e até tinham programas e projetos em conjunto.

Agora, eles não estão mais juntos, mas ainda passam muito tempo juntos e se tratam com muito amor e confiança, como ficou evidenciado em cada um dos recentes episódios de ‘The Kardashians’ no Hulu, mas nunca aconteceu mais nada entre eles.