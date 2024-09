Banda Maná briga com cantor Nicky Jam por seu apoio político a Donald Trump: “Não trabalhamos com racistas”

O grupo mexicano Maná publicou um forte manifesto político neste domingo, 15 de setembro, no qual expressaram sua insatisfação com as declarações e o apoio político demonstrado pelo cantor latino Nicky Jam ao candidato à presidência Donald Trump. A irritação foi tão grande que eles até removeram a colaboração que tiveram com o reggaetonero de suas plataformas.

"Durante os últimos 30 anos, o Maná tem apoiado e defendido os direitos dos latinos no mundo. Não há negócio ou promoção que valha mais do que a dignidade do nosso povo. Por isso, hoje o Maná decidiu retirar a sua colaboração com Nicky Jam de "Pies a Cabeza" de todas as plataformas digitais", escreveu o Maná em suas redes sociais.