A impressionante transformação da atriz Kathy Bates ao perder 45 lquilos

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for National Board )

A renomada atriz Kathy Bates, famosa por seus diversos personagens em Hollywood, impressionou com sua transformação após perder 45 quilos.

A artista, de 76 anos, tem mostrado sua evolução através da tela grande, tanto artisticamente quanto fisicamente, já que o público a conhece desde muito jovem por meio de suas diversas interpretações em filmes como 'Eclipse Total', 'Nosso Próprio Lar', 'Titanic', 'Louca Obsessão', entre outros.

Nas publicações mais recentes de suas redes sociais, Kathy Bates surpreende com sua transformação. Em uma entrevista para o Variety, ela disse que “me ajudou muito ter perdido 45 quilos nos últimos seis ou sete anos... Acho que não estava tão magra desde a faculdade”.

Kathy Bates. A vencedora do Oscar foi diagnosticada com câncer de mama em 2012, pelo qual também foi submetida a uma mastectomia dupla. “Felizmente não preciso fazer radioterapia ou quimioterapia”, disse ele na época. Foto: Especial

Ele relatou que às vezes seu peso dificultava seu trabalho, algo que aconteceu em 2011 quando atuava no drama 'Harry's Law': "Eu tinha que me sentar sempre que podia. Era difícil andar. Estou envergonhado por ter perdido tanta forma, mas agora tenho uma quantidade enorme de energia".

A sua surpreendente perda de peso foi resultado do cuidado com a alimentação, após ter sido diagnosticada com diabetes e câncer.

Kathy Bates e sua aposentadoria

Depois de mais de 50 anos de carreira artística, Kathy Bates anunciou sua aposentadoria da atuação em uma entrevista com The New York Times, onde disse que seu papel na série 'Matlock' será seu último trabalho. "Este será meu último baile", expressou.

A atriz confirmou sua aposentadoria através de suas redes sociais, onde recebeu milhares de comentários de seus fãs, reconhecendo seu grande talento e agradecendo por tantos anos de entretenimento.

A atriz ganhou um Oscar e um Globo de Ouro por seu papel no filme ‘Louca Obsessão’ em 1990, também foi indicada ao Oscar por ‘As Confissões de Schmidt’ e ‘O Caso Richard Jewell’; e recebeu outras 14 indicações ao Emmy, das quais ganhou duas por ‘Dois Homens e Meio’ e ‘American Horror Story: Coven’.