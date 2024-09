Vocalista e guitarrista do Jane’s Addiction brigam durante show em turnê de reencontro

Os fãs do Jane’s Addiction que compareceram ao show da última sexta-feira (13) em Boston, nos EUA, foram pegos de surpresa com uma confusão em cima do palco. Conforme reportagem da Monet, Perry Farrell, vocalista da banda, e Dave Navarro, guitarrista, se estranharam e acabaram partindo para agressão física durante uma das músicas.

Cenas que circulam por toda internet mostram o momento em que Farrell se irrita e vai tirar satisfação com o companheiro de banda logo após se esbarrar nele durante sua performance. Não satisfeito, ele ainda deu um soco no guitarrista que tenta se defender das agressões. Para conseguir controlar a confusão, outras pessoas da equipe precisaram entrar no palco para segurar o vocalista.

Nas imagens também é possível notar que Dave Navarro permanece surpreso com a agressividade do companheiro de banda, enquanto testemunhas revelam que a tensão entre os dois começou em outras músicas. Ao que tudo indica, a tensão entre os dois não é algo recente, visto que em outro show, realizado na Flórida, Navarro precisou aumentar o som da guitarra para cobrir um discurso sem sentido realizado por Farrell.

A esposa de Perry Farrell se pronunciou

Em declaração publicada por meio de suas redes sociais, Etty Lau, esposa de Perry Farrell, revelou que o vocalista se irritou por estar sofrendo com uma dor de garganta a dias e ter sentido que o “volume do palco estava extremamente alto de forma a abafar sua voz”.

Ela ainda revelou que havia tensão e animosidade entre os membros da banda, mas que nem sempre isso era algo ruim. “Quando o público na primeira fila começou a reclamar e xingar Perry por não conseguir ouvir sua voz devido ao volume da banda, ele perdeu o controle. Ele não estava cantando, estava gritando apenas para ser ouvido”.

A turnê em questão marca o retorno da banda após 14 anos em sua formação original. Dave estava afastado do grupo após sofrer com a Covid-19.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o futuro da banda e da turnê.