Público do Rock in Rio pode enfrentar sensação térmica de 43°C neste sábado

Rock in Rio 2024 começou na sexta-feira, 13 de setembro, com shows de Travis Scott e Ludmilla

O público que pretende curtir as atrações do segundo dia do Rock in Rio 2024 deve se preparar para encarar o calor. De acordo com o Gshow, é esperada uma temperatura máxima de 34°c ao longo do sábado, mas a sensação térmica pode bater os 43°C.

ANÚNCIO

Apesar da previsão de calor intenso, os fãs não deixaram de chegar cedo para garantir um lugar mais próximo ao palco para curtir as apresentações. De sombra improvisada a água fresca, diversos foram os artifícios utilizados pelo público para encarar o calor.

Em imagens, que foram ao ar durante o programa É de Casa, é possível ver funcionários da organização com nebulizadores ajudando a refrescar o público que aguarda sentado para entrar no festival.

Edição histórica celebra os 40 anos do festival

Em edição histórica o Rock in Rio 2024 celebra os 40 anos da primeira edição do festival que se tornou uma tradição do cenário musical brasileiro. Nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro grandes nomes da música nacional e internacional devem passar pelos palcos da Cidade do Rock para celebrar a data com o público.

Na noite de ontem foi a vez do rapper Travis Scott finalizar o dia de abertura do festival, que também contou com uma mega apresentação da cantora Ludmilla. Hoje, dia 14 de setembro, quem tem a missão de encerrar as apresentações é a banda Imagine Dragons, que novamente leva uma legião de fãs para a Cidade do Rock.

Nos próximos dias, nomes como Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey também devem se apresentar no local. Entre as novidades deste ano, o Rock in Rio trás o “Dia Brasil”, data especial para celebrar a diversidade da música brasileira com cantores de diversos estilos se apresentando ao longo do dia.