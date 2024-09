Os filmes LGBT mais premiados da história: onde assisti-los

A história da comunidade LGBT foi retratada em grandes filmes, vários dos quais se tornaram sensações em diferentes premiações, então aqui estão alguns dos mais premiados e onde você pode assisti-los.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

O filme vencedor do prêmio de Melhor Filme no Oscar de 2016, que também saiu vitorioso nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado, recebeu grandes reconhecimentos no Globo de Ouro e no Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata.

É um dos primeiros filmes estrelados pelo coletivo afrodescendente LGBT, focando nas diferentes fases da vida de Chiron: infância, adolescência e idade adulta; na busca por sua identidade. Está disponível no Amazon Prime Video.

Filadélfia (1993)

O Festival de Cinema de Berlim, os prêmios BAFTA, Globos de Ouro e o Oscar premiaram Tom Hanks por seu papel em ‘Filadélfia’, onde ele interpreta um advogado que é demitido por ter AIDS, então contrata outro colega para defendê-lo. Você pode desfrutar deste excelente filme no Max.

Clube de Compras Dallas (2013)

O filme conta a história do vaqueiro Ron Woodroof, a quem foi diagnosticado HIV e disseram que lhe restavam 30 dias de vida.

Sendo ambientada em 1985, todos os seus amigos e familiares viram as costas para ele porque acreditam que ele é homossexual, quando na realidade contraiu o vírus por ter relações sexuais sem proteção com uma prostituta. E na busca por tratamento, ele conhece uma mulher trans que também é portadora do HIV e eles desenvolvem uma linda amizade.

Matthew McConaughey e Jared Leto arrasaram em todas as premiações. Você pode alugá-lo na Amazon Prime Video.

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

O filme ganhou vários prêmios em sua época, incluindo um Leão de Ouro, quatro Globos de Ouro, quatro prêmios BAFTA e três Oscars.

O filme apresenta uma intensa e triste história de amor entre dois vaqueiros em 1963, que tiveram que viver suas vidas como homens heterossexuais devido à pressão social. Você pode assistir no Disney+.

Uma Mulher Fantástica (2017)

Este filme chileno ganhou um Oscar, um Ariel, um Goya e vários prêmios Platino. A história gira em torno de Mariana, uma mulher transgênero que vive em Santiago do Chile com um homem 20 anos mais velho, que após comemorar seu aniversário, sofre um aneurisma cerebral que acaba com sua vida, fazendo com que a vida de Mariana mude radical e rapidamente. Está disponível na Netflix.