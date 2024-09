Jennifer Lopez traiu Ben Affleck? Gesto entre JLo e Matt Damon na estreia do filme surpreende a todos

A cantora teve um encontro com o melhor amigo de seu ex

Jennifer Lopez está superando aos poucos sua separação de Ben Affleck e agora está focada no lançamento de seu novo filme, ‘Unstoppable’.

ANÚNCIO

O filme tem causado polêmica porque a cantora e atriz participam dele, e Matt Damon e Ben Affleck são os produtores.

Recentemente, o filme foi lançado e, é claro, JLo compareceu, mas Ben preferiu se manter afastado para evitar um encontro desconfortável com sua ex.

No entanto, Jennifer Lopez encontrou-se com o melhor amigo do ator, Matt Damon, e tiveram um momento que foi fotografado e surpreendeu a todos.

JLo e Matt Damon na estreia do filme

Jennifer Lopez e Matt Damon se encontraram na estreia de ‘Unstoppable’ no último fim de semana e foram flagrados tendo um gesto ou momento muito emotivo.

Nas redes sociais circulam imagens e vídeos onde a cantora e o ator são vistos de mãos dadas, enquanto tinham uma conversa profunda na festa após a estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Isso surpreendeu a todos, pois sabe-se que Matt Damon é o melhor amigo de Ben Affleck e o tem apoiado após sua separação de JLo.

ANÚNCIO

"Algumas das reações nas redes sociais foram: 'Ela está gravemente ferida e Matt ofereceu ombros e ouvidos', 'uau, isso parece uma traição de amigos haha', 'o que Ben Affleck pensará disso', 'pobre Matt Damon, tem que lidar com essa loucura', 'Matt Damon parece cansado e aborrecido', 'acho que ela queria provocar ciúmes em Ben com ele', 'nota-se que ele também gosta de Jennifer, isso não deve surpreender em nada', e 'isso é uma traição por parte de Matt'."

No entanto, embora Matt seja amigo de Ben Affleck, ele também tem um bom relacionamento com Jennifer Lopez, então é normal que conversem e talvez falem sobre o que aconteceu com Ben.

Foi em agosto passado que a atriz e cantora pediu oficialmente o divórcio de Ben Affleck e, embora digam que ela tenha estado triste e afetada, através de suas redes sociais ela tem se mostrado feliz, plena e em paz.