Jennifer Lopez reaparece num vestido vestido espetacular e fãs aplaudem

Jennifer Lopez acabou de fazer uma de suas aparições mais icônicas posando talvez com o visual de vingança mais sexy que alguma famosa já exibiu, no meio de seu divórcio, a atriz retomou sua agenda para comparecer à estreia de ‘Unstoppable’ em Toronto no último dia 6 de setembro.

Este verão tem sido um dos mais turbulentos na vida da Diva do Bronx, depois de anunciar seu divórcio de Ben Affleck após dois anos de casamento, pelo qual a atriz teria lutado até não ter outra opção senão pôr fim à sua história de amor, indo sozinha aos tribunais de Los Angeles para iniciar o processo.

Uma fonte próxima revelou: “Ela realmente se esforçou ao máximo para que as coisas funcionassem e está com o coração partido”, e acrescentou: “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu nenhuma indicação de que queira continuar com o casamento”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck (Kevin Winter en Getty Images)

Entretanto, Ben Affleck foi visto junto a Kick Kennedy, com rumores de que poderiam estar em um relacionamento, embora outros apontem que essa união poderia ser apenas por motivos de trabalho. No entanto, isso parece importar pouco para JLo, que fez uma das aparições mais icônicas em Toronto.

Jennifer Lopez faz aparição icônica após seu divórcio com Ben Affleck

Foi em 20 de agosto que Jennifer Lopez e Ben Affleck confirmaram sua separação, no entanto, o casal já estava separado desde 26 de abril, momento em que a atriz apareceu vestindo um traje desleixado com jeans folgados e botas UGG, o que mais tarde foi notado por alguns como seu silencioso anúncio de sua separação.

Embora fontes próximas tenham revelado a tristeza que tomou conta de Jennifer Lopez em 6 de setembro, ela se despojou de toda a polêmica que viveu após sua separação, exibindo um dos looks mais sensuais que já foi catalogado como um digno representante daquele usado por Lady Di e que hoje é apelidado de "o vestido da vingança".

No dia 6 de setembro, Jennifer Lopez compareceu à estreia de 'Unstoppable', que ocorreu no Festival Internacional de Cinema de Toronto no Roy Thomson Hall, seu novo filme produzido por Ben Affleck, que brilhou pela sua ausência, no entanto, ela teve um encontro com Matt Damon, com quem se diz que "começaram a conversar e tiveram uma conversa longa e profunda".

