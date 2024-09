Britney Spears continuará pagando pensão ao filho após os 18 anos: por quê?

Britney Spears continuará pagando pensão alimentícia para seu filho mais novo, Jayden James, para seu ex-marido Kevin Federline, mesmo depois que o jovem completou 18 anos na última quinta-feira. Embora na maioria das vezes o pagamento de pensão cesse quando os filhos atingem a maioridade, no caso de Spears e Federline, há uma exceção devido ao fato de Jayden ainda não ter concluído o ensino médio.

ANÚNCIO

De acordo com fontes próximas ao acordo de divórcio, foi estabelecido que Britney pagaria pensão alimentícia até que Jayden completasse 18 anos ou se formasse no ensino médio, o que ocorresse primeiro. Embora Jayden já tenha atingido a maioridade, ele ainda está matriculado na escola e está previsto se formar em novembro deste ano no Havaí. Portanto, os pagamentos continuarão até essa data.

Em seu acordo original de pensão alimentícia, Britney Spears pagava 20 mil dólares por mês para cuidar de Jayden e seu irmão mais velho, Sean Preston, de 18 anos. No entanto, em 2018, devido ao fato de que os adolescentes passavam a maior parte do tempo com Federline, o valor mensal foi aumentado para 40 mil dólares. Recentemente, a estrela pop decidiu reduzir os pagamentos para 20 mil dólares mensais novamente, o que foi comemorado por seus seguidores nas redes sociais, que até tornaram sua música ‘Work Bitch’ tendência como símbolo do fim de uma carga financeira importante para a cantora.

A relação de Britney com seus filhos tem sido complexa. Jayden, em particular, tem sido crítico com a criação de sua mãe, apontando em 2022 que sentia que não havia recebido atenção suficiente, especialmente em comparação com seu irmão Sean Preston. Por sua vez, Federline também comentou que seus filhos estavam desconfortáveis com a tendência de Spears de publicar fotos nuas nas redes sociais.

Nos últimos anos, a relação entre Britney e seus filhos tem sido tensa, e em maio de 2023 foi relatado que a cantora não tinha visto Jayden nem Sean Preston há mais de um ano. No entanto, houve sinais de reconciliação quando em junho, no Dia das Mães, os filhos de Spears tiveram uma conversa telefônica com ela, o que foi considerado um passo positivo pelo advogado de Federline, Mark Vincent Kaplan. Embora o processo de cura familiar ainda esteja em andamento, está claro que levará tempo.