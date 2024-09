Brad Pitt e sua parceira, Inés de Ramón, chamam a atenção em um encontro romântico

Brad Pitt e Inés de Ramón continuam sendo um dos casais mais comentados de 2024. Desde que oficializaram seu relacionamento, a mídia não parou de seguir seus passos. Recentemente, o casal foi visto em um encontro romântico pelas ruas de Nova York, onde sua elegância e físico atlético não passaram despercebidos.

Este passeio pela Big Apple é apenas uma das muitas ocasiões em que o casal foi visto junto nos últimos meses. Desde sua aparição no Festival de Veneza, onde posaram juntos pela primeira vez em um tapete vermelho, seu relacionamento tem chamado a atenção da mídia e de seus seguidores.

Brad Pitt passeia ao lado de Inés de Ramón e deixa todos boquiabertos

Inés de Ramón, conhecida pelo seu estilo impecável, optou por um conjunto de tendência que realçou a sua figura esbelta. A empresária usou um conjunto de duas peças em preto composto por calças de cintura baixa e pernas largas, combinadas com um colete justo que deixava parte do seu abdômen à mostra.

O toque final para o seu visual foi dado por um par de botas plataforma, que completaram o look inspirado nos anos 2000. Por sua vez, Brad Pitt não ficou para trás em termos de estilo. O ator, sempre elegante, usava uma camisa branca folgada, levemente desabotoada no peito, o que conferia um ar descontraído, mas sofisticado.

Complementou seu visual com uma calça estampada de pata de galinha em tons de vermelho e bege, mostrando mais uma vez seu gosto por moda ousada, mas sempre acertada. Tênis brancos e óculos de aviador com espelhos marrons completaram o conjunto, dando um toque moderno e casual.

O casal do momento faz outra aparição pública

A química entre os dois é inegável, e suas aparições públicas só servem para alimentar o interesse por esta nova fase na vida do ator. Inés de Ramón, que antes foi casada com outro ator de Hollywood, provou ser muito mais do que apenas a parceira de Brad Pitt.

Com um passado interessante e uma carreira própria como empresária, ela conquistou um lugar no centro das atenções da mídia. Por enquanto, o casal continua desfrutando de seu romance, com cada aparição pública causando alvoroço. Sem dúvida, Brad Pitt e Inés de Ramón se tornaram o casal do momento.