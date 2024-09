Aos 32 anos, Selena Gomez já é uma multimilionária com 1,3 bilhão de dólares

Selena Gomez, reconhecida por sua versatilidade como atriz, cantora e empresária, alcançou um novo marco em sua carreira ao se juntar ao exclusivo grupo de bilionários dos Estados Unidos. Com apenas 32 anos, Gomez acumulou uma fortuna estimada em US$ 1.300 bilhão, de acordo com um relatório da Bloomberg. Embora sua fama tenha começado no mundo do entretenimento, grande parte de sua riqueza atual vem de sua bem-sucedida incursão no setor de beleza com sua marca Rare Beauty.

A linha de maquiagem, lançada há cinco anos, consolidou-se como um sucesso retumbante, destacando-se entre as marcas lideradas por celebridades, como a Fenty Beauty de Rihanna e as coleções de cosméticos das Kardashians.

A sua ligação às redes sociais, onde conta com 424 milhões de seguidores no Instagram, tem sido crucial para impulsionar a Rare Beauty, tornando a marca num fenômeno entre adolescentes e influenciadores. O sucesso da linha tem sido tanto que Gomez já iniciou conversas com investidores para levar a Rare Beauty a uma avaliação de US$ 2 milhões, conforme relatam os meios de comunicação.

O sucesso empresarial de Selena não se limita à cosmética. A estrela também co-fundou a Wondermind, uma plataforma focada na saúde mental, um tema muito importante para ela desde que revelou publicamente seu diagnóstico de transtorno bipolar em 2020. Esse compromisso pessoal com a saúde mental a levou a criar o Rare Impact Fund, com o objetivo de arrecadar US$ 100 milhões para melhorar o acesso a serviços de saúde mental.

No campo da atuação, Gomez continua sendo uma das principais estrelas da bem-sucedida série ‘Only Murders in the Building’, onde recebe US$ 6 milhões por temporada. A série foi renovada para uma quinta temporada, o que garante que seus ganhos continuem crescendo. Selena Gomez não só conseguiu construir uma fortuna considerável, mas também usou sua plataforma para impulsionar causas importantes, especialmente no campo da saúde mental.