Acabou de chegar ao Netflix e já é a série mais assistida em todo o mundo

O Netflix publicou nesta terça-feira, 10 de setembro, as listas das produções em inglês e não inglês mais reproduzidas pelos assinantes da plataforma em todo o mundo na última semana.

No período compreendido entre os dias 2 e 8 do mês atual, uma variedade de filmes e séries conseguiram cativar os usuários, mas apenas uma dúzia de posições estão no top 10 do gigante do streaming.

Na seção de séries, houve uma que não só se posicionou em primeiro lugar no ranking de séries em inglês mais assistidas globalmente, obtendo cerca de 20,3 milhões de visualizações.

Graças aos números acumulados, também se tornou o projeto mais visto em geral no serviço digital em todo o mundo, à frente de outras séries como ‘Emily em Paris 4′ ou ‘KAOS’.

Qual é a série mais assistida na Netflix atualmente e do que se trata?

Trata-se de ‘O Casal Perfeito’, uma série americana de drama e mistério baseada no romance homônimo de Elin Hilderbrand que chegou à biblioteca da Netflix em 5 de setembro de 2024.

Encabeçada por Nicole Kidman, Liev Schreiber e Eve Hewson, a produção narra em seis episódios a história de Amelia Sacks, uma jovem noiva do herdeiro de uma fortuna em Nantucket.

No entanto, os seus planos de casamento com o amor da sua vida são interrompidos após a estranha morte de uma das convidadas do casamento, que torna a todos suspeitos de assassinato.

O Casal Perfeito Netflix (Hilary Bronwyn Gayle/Netflix © 2024)

"Amelia Sacks está prestes a se casar com o herdeiro de uma das famílias mais ricas de Massachusetts. Sua futura sogra, a famosa romancista Greer Garrison Winbury, não está satisfeita, mas também não poupou despesas para planejar o que promete ser o casamento da temporada..., até que aparece um corpo na praia", lê-se na sinopse oficial.

“À medida que os segredos vêm à tona, o palco está sendo preparado para uma investigação real que parece saída das páginas de um dos romances de Greer. De repente, todos são suspeitos”, conclui o texto divulgado pela Netflix.

O Casal Perfeito Netflix (Seacia Pavao/Netflix © 2024)

Crítica

Embora pelos números alcançados em sua semana de estreia possamos dizer que ‘O Casal Perfeito’ foi um sucesso entre os espectadores, os críticos deram críticas mistas, mas principalmente positivas.

Richard Roeper, do The Chicago Sun-Times, deu três estrelas e meia de quatro e opinou: “Nicole Kidman lidera um elenco excepcional em uma série de seis episódios que evita todas as armadilhas comuns das séries limitadas”.

O Casal Perfeito Netflix (Seacia Pavao/Netflix © 2024)

Aramide Tinubu da revista Variety criticou alguns aspectos. “Apesar do nonsense de sua narrativa e da falta de profundidade, a série conta com estrelas magnéticas o suficiente e uma trama cativante para torná-la uma experiência agradável e muito divertida”, escreveu.

Enquanto isso, Lucy Mangan do The Guardian deu quatro estrelas de cinco e concluiu que “o magnífico assassinato misterioso de Nicole Kidman é absurdamente bom (...). É quase impossível resistir a devorar este elegante drama policial”.