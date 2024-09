Revelado os detalhes da comédia estrelada por Ary Fontoura e Luis Miranda

Um grupo de amigos que não se separa há 50 anos resolveu viajar para Paraty, no Rio de Janeiro, de van, mas tudo fica de pernas pro ar quando o motorista morre. Esse é um pequeno momento do filme inspirado na peça ‘Loloucas’, de Heloísa Périssé, estrelado pelos atores Ary Fontoura e Luis Miranda, que tem estreia prevista para 2025, com distribuição da Paris Filmes.

Além deles, o elenco conta outros grandes nomes da comédia nacional, como Patricya Travassos, Stella Miranda, Dhu Moraes e Jonas Bloch. A direção foi feita por Mauro Farias, responsável pelos sucessos ‘O Diário de Tati’, ‘Duas Vezes com Helena’, ‘O Enfermeiro’ e ‘Não Quero Falar sobre isso Agora’.

Segundo o diretor, o longa traz uma visão um diferente daquela que foi levada para o teatro. Enquanto na peça, duas amigas se encontram na plateia do teatro e relembram histórias de uma turma de amigos. No cinema, a ideia é mostrar quais eram as aventuras desse grupo: “Tenho certeza de que vamos fazer o público se divertir”, garante Mauro.

Vale destacar que as gravações do filme estrelado por Ary Fontoura e Luis Miranda já terminaram e que os atores aparecem em cenas rodadas nas cidades de São Paulo, Taubaté, Paraty e Ubatuba.

A atriz Heloísa Périssé não ficou de fora da produção, que será distribuída pela Paris Filmes em 2025. Desta vez, ela está nos bastidores e assina o roteiro ao lado de Alex Lerner e Monique Gardenberg.

Sessão especial de ‘Transformers: O Início’ em várias cidades

Falta pouco para Optimus Prime e Megatron voltarem aos cinemas em ‘Transformers: O Início’, produção que narra a história de origem dos amados personagens da franquia, e para celebrar esse novo capítulo, a Paramount Pictures realiza uma pré-estreia paga antecipada, no dia 19 de setembro, para os fãs dos autobots e decepticons.

As sessões acontecem em São Paulo, Campinas, Piracicaba, São Caetano, Guarulhos, Mauá, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre. A pré-venda para essa sessão já está disponível no site oficial.