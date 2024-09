Mãe de Anderson do Molejo manda viúva trabalhar para bancar a escola da filha

Jorgelia Oliveira, mãe de Anderson Leonardo, do Molejo, rebateu o desabafo feito por Paula Cardoso, viúva do cantor, envolvendo o cancelamento da pensão alimentícia de Alice, de 4 anos. Após ex-nora comentar que não teria dinheiro para pagar a escola da criança, a avó foi às redes sociais e disse para ela ir trabalhar.

ANÚNCIO

“Sou mãe do Anderson. Todos têm que trabalhar, incluindo a mãe da filha”, detonou a idosa, sem comentar sobre a briga judicial envolvendo a herança deixada pelo pagodeiro, que morreu em abril. Vale ressaltar que antes do comentário feito por Jorgelia, a viúva de Anderson do Molejo falou aos seus seguidores que usava o salário de R$ 1.800 para pagar as contas de casa, mas que o valor não era suficiente para manter Alice na escola. Ela também revelou que a criança estava sem plano de saúde, situação que parece ter sido resolvida.

Sem receber a pensão alimentícia de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, Alice pode deixar a escola onde estuda (Reprodução/Instagram)

“Até mês passado ela estava sem plano de saúde, agora vou ter que tirar minha filha da escola porque acabei de saber que a pensão está cancelada, e olha que não pedi o valor total, pedi só o que desse para pagar a escola e comprar os lanches dela... A pensão da minha filha está simplesmente cancelada! Alice hoje não tem direito a mais nada, nem dignidade!”, lamentou Paula.

Viúva de Anderson Leonardo acusou o enteado nas redes sociais

A troca de farpas entre Paula e Leozinho Bradock começou logo após a morte do vocalista do Molejo. Ela chegou a acusar o filho do cantor de vandalizar a casa onde ela mora com Alice, alegando que o enteado levou alguns pertences do de Anderson, como quadros, troféus e prêmios, da residência.

“Olha isso, cadê as coisas? Simplesmente encostou um caminhão aqui e levou tudo! Deixou a casa um lixo. Eu quero as coisas da minha filha! “, esbravejou Paula. Já Leozinho se defendeu das acusações feitas pela viúva de Anderson e disse que a Justiça vai cuidar do caso: “O que se resolve em juízo é para ser resolvido em juízo. Então não preciso entrar em detalhes. A gente está na paz, Graças a Deus”.