Beyoncé revelou que em seu último álbum não haverá videoclipes: saiba a razão

Beyoncé, a renomada artista e visionária da música, deu uma reviravolta inesperada ao anunciar que seu álbum mais recente, ‘Renaissance’, lançado em 2022, e sua recente produção ‘Cowboy Carter’ de 2024, não terão vídeos musicais.

Numa entrevista com a revista GQ, a artista explicou o motivo por trás dessa decisão que deixou seus seguidores intrigados.

Num mundo contemporâneo saturado de estímulos visuais, Beyoncé compartilhou sua convicção de que é fundamental permitir que a música brilhe por si só.

A cantora argumentou: "Pensei que era importante que, em uma época em que tudo o que vemos são imagens, o mundo pudesse se concentrar na voz. A música é tão rica em história e instrumentação. Leva meses para digerir, pesquisar e entender. A música precisava de espaço para respirar por si mesma".

Apesar das expectativas habituais de lançamentos visuais para acompanhar seus álbuns, Beyoncé destacou que a música em si tem o poder de transmitir sua mensagem artística de forma emocionante.

Ao prescindir de elementos visuais, a artista confia na força de sua voz e na profundidade de sua obra para se conectar com seu público de uma maneira mais íntima e significativa.

Turnê Mundial Renascentista

A turnê mundial ‘Renaissance World Tour’, que aconteceu de maio de 2023 a outubro do mesmo ano, com um total de 53 shows, tornou-se a principal plataforma para apresentar as músicas do álbum ‘Renaissance’. Esta turnê monumental culminou em ‘Renaissance: A Film by Beyoncé', um filme de concerto lançado em dezembro, que proporcionou aos fãs uma experiência visual única e emocionante para complementar a música.

Na entrevista, também compartilhou suas influências musicais atuais, destacando artistas emergentes como Raye, Victoria Monét, Sasha Keable e Chloe x Halle, juntamente com sua contínua admiração por lendas da música como Stevie Wonder e Marvin Gaye. Essa diversidade de inspirações reflete sua constante busca por inovação e evolução em sua arte.

Segundo muitos fãs, através desta escolha, a artista desafia as normas convencionais da indústria e destaca a importância da voz e da música como pilares fundamentais de sua expressão artística.