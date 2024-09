MTV VMAs 2024: os looks mais comentados do tapete vermelho

Os MTV VMAs 2024 aconteceram na quarta-feira, 11 de setembro, na UBS Arena de Long Island, Nova York. Aqui estão os melhores looks que as celebridades exibiram no tapete vermelho.

Os também conhecidos como MTV Video Music Awards homenageiam os melhores vídeos musicais, artistas e músicas lançadas durante o último ano.

Os looks que mais deram que falar nos MTV VMAs 2024

Sabrina Carpenter

A estrela pop usou um vestido em tom pérola, acompanhado de um penteado com ondas clássicas, que realçou seu rosto.

Thalía

A cantora mexicana surpreendeu com sua aparição no tapete vermelho, usando um vestido dourado, que deu o que falar graças ao design futurista.

Danna Paola

A jovem cantora mexicana também fez uma aparição, com um vestido preto, acompanhado de uma túnica amarela, que deu o toque especial.

Karol G

A cantora optou por uma silhueta de vestido mais clássica, embora o que chamou a atenção foi a cor laranja que representava chamas.

Rauw Alejandro

O cantor surpreendeu ao usar um terno preto, deixando de lado os looks extravagantes que o caracterizaram por muito tempo. Além disso, ele guardou os acessórios chamativos e usou apenas óculos, juntamente com algumas joias.

Lenny Kravitz

O cantor apareceu no tapete vermelho vestindo um visual totalmente preto, destacando as peças de couro que escolheu.

Taylor Swift

A artista, que também é uma das mais indicadas, escolheu um vestido com estampa escocesa amarela, que surpreendeu com seu design.

Katy Perry

A artista escolheu um conjunto branco, com o qual muitos fãs opinaram que ela parecia icônica, saindo do que muitos estão acostumados a ver nesse tipo de cerimônias.