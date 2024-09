MIS faz maratona de sexta-feira 13 com filmes de terror na madrugada em SP; saiba como participar

Na sexta-feira de amanhã (13), o Museu da Imagem e do Som (MIS) traz a habitual maratona de filmes de terror na madrugada. Sob a temática “águas turbulentas”, o evento contará com três longas do gênero contendo os animais aquáticos mais arrepiantes do cinema.

O evento começa a partir das 23h30 desta sexta-feira (13), se estendendo para a madrugada de sábado (14). É possível adquirir os ingressos tanto na bilheteria no MIS quanto no site Megapass.

Abaixo você confere o que encontrará nas sessões do evento:

23h30 | Piranha

(dir. Joe Dante, EUA, 95min., 1978, digital)

“O filme segue a história de um grupo tentando sobreviver a um ataque de piranhas geneticamente modificadas. Após dois adolescentes invadirem um laboratório militar abandonado e liberarem acidentalmente os peixes carnívoros em um rio local, as piranhas começam a atacar os banhistas e campistas em uma área próxima, desencadeando uma série de eventos sangrentos e aterrorizantes. Enquanto o pânico se espalha, uma investigadora e um local unem forças para tentar impedir que as piranhas cheguem a um acampamento infantil e a uma estância turística, em uma corrida contra o tempo para salvar vidas.”

1h20 | Tentáculos

(Tentacoli, dir. Ovidio G. Assonitis, Itália-EUA, 102min., 1977, digital)

“Uma pequena cidade costeira é atormentada por uma série de misteriosos desaparecimentos e mortes. À medida que a investigação avança, fica claro que um polvo gigante mutante está por trás dos ataques, tendo sido perturbado pela poluição e ondas eletromagnéticas causadas por um projeto de construção subaquática. Um repórter local e um especialista em oceanografia se unem para descobrir a verdade e encontrar uma maneira de deter a criatura antes que ela cause ainda mais destruição e terror na comunidade.”

3h30 | Anaconda

(dir. Luis Llosa, EUA, 89min., 1997, digital)

“Uma equipe de documentaristas está em uma expedição pela Amazônia para encontrar uma tribo indígena lendária. No entanto, seus planos mudam drasticamente quando resgatam um misterioso caçador, que os convence a caçar uma anaconda gigante. À medida que a viagem avança, a equipe se vê enfrentando o perigo não só do predador mortal, uma serpente de proporções gigantescas, mas também das intenções traiçoeiras de Serone, que tem seus próprios motivos para capturar a criatura. A luta pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, com a anaconda ameaçando devorar todos a bordo.”

Sexta 13 no MIS – Águas turbulentas