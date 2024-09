Concorrendo a uma vaga ao Oscar, “O Sequestro do Voo 375” é a produção ideal para ver no Disney+ neste fim de semana

Dentre os 12 filmes brasileiros indicados para concorrer a uma vaga no Oscar 2025, “O Sequestro do Voo 375″ está na lista para representar o país na premiação. A produção, lançada em 2023 nos cinemas, está disponível no Disney+, sendo uma ótima opção para conferir neste final de semana.

ANÚNCIO

A trama gira em torno de Raimundo Nonato, motorista de trator maranhense assombrado pelas dificuldades financeiras, que resolve sequestrar um avião da VASP com mais de 100 pessoas a bordo, a fim de atingir o Palácio do Planalto e executar o presidente da época, Sarney.

O filme aborda o heroísmo do piloto Fernando Murilo, responsável por salvar 98 passageiros e cinco tripulantes e evitar a catástrofe prestes a ser causada por Raimundo Nonato. O anúncio da escolha oficial dos indicados ao Oscar 2025 será feito em 23 de setembro.

Sinopse oficial “O Sequestro do Voo 375″

“Em 1988, o trabalhador Nonato (Jorge Paz) se rebela contra o presidente e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto. Murilo (Danilo Grangheia), o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira e muda a história da aviação. Baseado em uma história real.”

Confira o trailer oficial

Dirigido por Marcus Baldini, a produção está disponível no Disney+. O filme conta com a produção de Joana Henning pelo Estúdio Escarlate, e traz Danilo Grangheia e Jorge Paz nos papeis principais do comandante Murilo e Raimundo Nonato.

Dentre outros atores agregados no elenco estão: Roberta Gualda, Gabriel Godoy, César Mello, Juliana Alves, Wagner Santisteban, Arianne Botelho, Diego Montez, Claudio Jaborandy, Johnnas Oliva e Adriano Garib.

Assista ao trailer: