Imagens mostram como Jon Bon Jovi impediu uma mulher de pular de ponte

Além de ídolo musical de muitas pessoas, Jon Bon Jovi agora é um herói para muitos moradores de Nashville, cidade no estado norte-americano do Tennessee, ao convencer uma mulher a não pular de uma ponte. As imagens circulam pelas redes sociais e, segundo a CNN Brasil, a polícia segue dando créditos à lenda do rock e confirma que ela foi levada ao hospital para a realização de exames.

Uma nota publicada na página do Departamento de Polícia Metropolitana da cidade dos Estados Unidos no X, rede social suspensa no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que o músico socorreu a mulher na noite de terça-feira, dia 10 de setembro. John Drake, chefe de polícia disse que Bon Jovi “ajudou a persuadi-la a sair da saliência sobre o Rio Cumberland para um lugar seguro” e reforçou que todos devem ajudar “a manter uns aos outros seguros”.

Polícia dos EUA divulga o momento exato que Bon Jovi salva a mulher

Sem identificar a identidade da mulher salva pelo músico Jon Bon Jovi, o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville divulgou o momento capturado pelas câmeras de segurança da ponte. Nelas, o artista é visto caminhando pela ponte com uma equipe de filmagem quando percebe a mulher segurando a borda de frente para o rio.

A polícia dos EUA parabenizou Bon Jovi por sua atitute com mulher que iria pular de uma ponte (Reprodução/Instagram)

Após a conversa, a cidadã deixa o local e abraça Jon, que fundou a JBJ Soul, em 2006, que apoia organizações comunitárias focadas em quebrar o ciclo de fome e pobreza por meio de vários programas. De acordo com a equipe do cantor, ele estava gravando um novo clipe e parou tudo quando o incidente ocorreu.

A conversa entre o artista e a mulher viralizou nas redes sociais e o site TMZ publicou o vídeo que mostra o momento exato. Confira abaixo!

Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos e 11 indicações ao Grammy, Jerry Cantrell, guitarrista e vocalista do Alice in Chains, apresenta o seu show solo na Audio (Avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca), em São Paulo, no dia 12 de novembro.

Os ingressos da pista custam entre R$ 200 e R$ 400, já quem optar pelo mezanino paga entre R$ 225 e R$ 450. A compra pode ser realizada pelo site oficial da Eventim ou pela bilheteria do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda), que funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, e não abre aos domingos e feriados. A expectativa é que Cantrell cante as músicas de ‘I Want Blood’ (‘Eu Quero Sangue’, em tradução livre), seu álbum solo que chega em outubro deste ano nas plataformas digitais.