Agenda cultural: Jerry Cantrell, do Alice in Chains, confirma show em São Paulo

Jerry Cantrell, guitarrista e vocalista do Alice in Chains, confirmou uma apresentação solo no Brasil. O artista toca na Audio (Avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca), em São Paulo, no dia 12 de novembro. Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos e 11 indicações ao Grammy, a expectativa é que Cantrell apresente as músicas de I Want Blood (“Eu Quero Sangue”, em tradução livre), seu álbum solo que chega em outubro deste ano nas plataformas digitais.

O trabalho é uma continuação de Brighten (2021), álbum solo mais bem avaliado da carreira de do artista que continua cuidadoso para garantir que a música que ele cria deixe seu ‘eu’ mais jovem e orgulhoso. A revista britânica Kerrang! considerou o trabalho um “autorretrato vívido de uma das vozes mais distintas do hard rock”.

Ao longo da carreira, o guitarrista e vocalista do Alice in Chains também colaborou com outras lendas do rock, como Metallica, Ozzy Osbourne, Danzig e Deftones e contribuiu para a trilha sonora das grandes franquias do cinema ‘John Wick’ e ‘Homem-Aranha’. Em uma publicação da revista Rolling Stone, Jerry Cantrell foi nomeado como um dos maiores guitarristas de todos os tempos, dono de um repertório que explora o melhor do metal, rock e blues.

A história de Cantrell como artista-solo e principal compositor, guitarrista e co-vocalista do Alice In Chains é altamente respeitada desde a formação da banda, no fim dos anos 1980. Boggy Depot, de 1998, seu primeiro trabalho-solo, contou com a música “Cut You In”, indicada ao prêmio Billboard. O álbum seguinte, Degradation Trip Volumes 1 e 2 de 2002, foi escrito enquanto ele estava isolado nas montanhas Cascade, nos Estados Unidos, apenas com um gravador. Depois, para finalizá-lo no estúdio, o músico contou com a ajuda do baixista Robert Trujillo (Metallica) e do baterista Mike Bordin (Faith No More).

Onde comprar as pulseiras para o show de Jerry Cantrell em São Paulo

A pista para assistir o show do guitarrista do Alice in Chains em São Paulo custa entre R$200 (meia-entrada) e R$ 400 (inteira). Já quem optar pelo mezanino da Audio paga entre R$225 (meia-entrada) e R$450 (inteira). Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial da Eventim ou pela bilheteria do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda), que funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, e não abre aos domingos e feriados.