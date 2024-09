Filho de Kevin Costner ofusca seu pai em Veneza e surpreende as redes sociais com semelhança impressionante

O famoso ator de Hollywood e atualmente diretor de 69 anos, Kevin Costner, compareceu ao Festival Internacional de Cinema de Veneza com seu último projeto chamado ‘Horizon’. Mas o que mais chamou a atenção de sua chegada ao tapete vermelho foi que ele estava acompanhado de seu filho de 17 anos, Cayden Wayatt.

Costner tem sete filhos e Cayden Costner está fazendo sua primeira aparição no tapete vermelho de um evento com seu pai na plena adolescência. Os participantes do festival ficaram surpresos com a semelhança com o protagonista de filmes como ‘O Mensageiro do Futuro’ (1997), ‘Dança com Lobos’ (1990) e ‘Robin Hood: Príncipe dos Ladrões’ (1991).

O diretor chegou com seu filho para apresentar um projeto ambicioso no qual se envolveu desde a elaboração do roteiro, passando pela financiamento da produção, até a direção e atuação, ‘Horizon’.

Kevin Costner y su hijo de 17 años Cayden Wayatt en el Festival de Venecia

A arriscar a herança dos seus filhos

Numa entrevista para o jornal El Mundo, ele afirmou que se comprometeu tanto com o projeto ‘Horizon’ que decidiu investir mais de US$ 42 milhões em sua realização.

O ator de Hollywood destacou que é parte da herança dos seus sete filhos.

“Quando disse aos meus filhos que estava arriscando uma parte de sua herança, eles me disseram: ‘Papai, não se preocupe conosco, cuidaremos de nós mesmos. Queremos que você seja feliz’”, disse Costner ao El Mundo.

Vanidades destaca que, para Costner, seus filhos são o centro de sua vida e são resultado de dois longos casamentos: Cindy Silva Costner (1978–1994) e Christine Baumgartner (2004–2023) e de um breve relacionamento com Bridget Rooney (1996).

Annie Costner (40 anos)

A filha mais velha do ator seguiu os passos do pai na indústria do cinema, mas com um estilo próprio. Sua paixão pela produção de documentários e seu amor pela Espanha a tornam uma figura interessante e multifacetada.

Lily Costner (38 anos)

Assim como sua irmã mais velha, Lily também entrou no mundo do entretenimento como atriz e participou de projetos ao lado de seu pai. Além de sua carreira na atuação, ela demonstrou talento na música, sendo compositora e cantora.

Annie Costner, Kevin Costner, Christine Baumgartner, Joe Costner y Lily Costner

Joe Costner (35 anos)

Ele é o filho mais novo de Kevin Costner e Cindy Silva. Ao contrário de suas irmãs, ele trabalhou como engenheiro de áudio e mixador de som na indústria do entretenimento.

Liam Costner (28 anos)

Ele é filho de um relacionamento que o ator teve com a atriz Bridget Rooney. Sabe-se pouco sobre os interesses e o estilo de vida de Liam, pois ele optou por viver longe dos holofotes.

Cayden Wyatt Costner (17 anos)

É o primeiro filho que o ator teve com Christine. Acabou de aparecer com o pai no tapete vermelho do Festival de Veneza.

Hayes Costner (15 anos)

Embora seja muito novo ainda, parece que seguirá os passos de seu pai, pois já teve um pequeno papel no filme de faroeste ‘Horizon’.

Grace Costner (13 anos)

A mais nova do ator mostrou mais interesse pela dança do que pela atuação, ao contrário de seus irmãos mais velhos.