‘Divertida Mente 2’, sucesso da Disney e Pixar, está prestes a entrar no Disney+; saiba quando

‘Divertida Mente 2′ foi um sucesso nas bilheterias mundiais, se tornando o oitavo filme de maior arrecadação na história do cinema. A animação da Disney e Pixar, que traz as novas emoções de Riley em contraste com as veteranas, chega ao Disney+ em 25 de setembro.

A animação recebeu o certificado “Fresh” no Rotten Tomatoes, se consolidando como uma produção aclamada tanto pela crítica especializada quanto pelo público.

Sendo o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos, a produção, dirigida por Kelsey Mann e produzida por Mark Nielsen, foi a mais rápida a alcançar US$ 1 bilhão globalmente. Confira a sinopse da sequência de sucesso:

“Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, volta a entrar na mente da agora adolescente Riley, no momento em que a Sala de Comando passa por uma repentina demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, não sabem ao certo como se sentem quando a Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha chegam.”

Trailer de ‘Divertida Mente 2′

Para colaborar com o combo responsável pelo sucesso da animação, ‘Divertida Mente’ contou com um elenco de peso responsável pelas vozes dos personagens. Para a dublagem brasileira, Tata Werneck se encarregou da Ansiedade, Eli Ferreira o Tédio, Fernando Mendonça o Vergonha, e Gaby Milani a Inveja. Alegria, Medo, Nojinho, Raiva e Tristeza seguem sendo dublados por Miá Mello, Otaviano Costa, Dani Calabresa, Leo Jaime e Katiuscia Canoro, respectivamente – assim como em Divertida Mente (2015).

Por outro lado, na versão em inglês, Maya Hawke é a voz da Ansiedade, junto de Amy Poehler como Alegria, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Raiva, Tony Hale como Medo e Liza Lapira como Nojinho. Confira o trailer: