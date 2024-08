Campanha da Disney celebra Semana Mundial das Princesas; confira 7 produções clássicas para maratonar

“Disney Princesa: Crie o Seu Mundo” é a mais nova campanha da Disney, lançada em agosto de 2024, com o intuito de incentivar meninas e mulheres a explorar sua imaginação e abraçar sua princesa interior, por meio de iniciativas ao redor do mundo nos próximos três anos.

A fim de celebrar a campanha, abaixo você confere nove indicações de clássicos da Disney para maratonar e ativar a princesa dentro de você!

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

“Para sempre encantador e inspirador, ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ (1937) personifica o legado da animação da Walt Disney Signatur Collection. Nesta história épica de amor e amizade, a bela e amável princesa Branca de Neve conquista os corações dos Sete Anões e triunfa sobre os planos malignos da Rainha Má.”

Cinderela (1950)

“‘Cinderela’, um dos melhores contos de fada de todos os tempos, cativa o público há gerações com sua história encantadora, música memorável, animação espetacular e personagens inesquecíveis. Com um aceno de mão - e um pouco de Bibbidi-Bobbidi-Boo - a Fada Madrinha da Cinderela transforma uma abóbora comum em uma magnífica carruagem e as roupas modestas de Cinderela em um deslumbrante vestido, e então a envia ao Baile Real, mas a noite encantada termina quando o feitiço é quebrado à meia-noite.”

A Bela Adormecida (1959)

“‘A Bela Adormecida’ conta a história da Princesa Aurora e da maldição lançada sobre ela pela vingativa bruxa Malévola. De acordo com a profecia, Aurora espetará o dedo no fuso de uma roca de fiar e cairá em sono profundo no dia do seu 16º aniversário, despertando apenas com o beijo de seu verdadeiro amor.”

A Pequena Sereia (1989)

“Ariel, a sereia adorável e travessa, está encantada com tudo que é humano. Desrespeitando a ordem do pai para não se aproximar do mundo acima do mar, ela nada até a superfície e, em meio a uma tempestade enfurecida, ela salva o príncipe de seus sonhos. Determinada a ser humana, Ariel faz um acordo com Úrsula, a maliciosa bruxa do mar, e troca suas barbatanas e sua bela voz por um par de pernas. Na companhia de seu melhor amigo, o adorável e tagarela Linguado, e do relutante acompanhante Sebastião, o hilário caranguejo caribenho cantor de reggae, Ariel precisa ganhar o amor do príncipe e salvar o reino do pai.”

A Bela e a Fera (1991)

“Junte-se à corajosa e independente Bela na aventura de sua vida enquanto ela se prepara para salvar o pai e descobre o castelo encantado de uma fera misteriosa. Curta esta história atemporal repleta de personagens inesquecíveis e de músicas que você lembrará para sempre, aclamada em todo o mundo como um dos filmes mais refinados dos Estúdios Walt Disney.”

Pocahontas (1995)

“À margem das águas de Virgínia, EUA, Pocahontas, a princesa de espírito livre e filha do Chefe do povo nativo americano Powhatan, observa a chegada de um misterioso navio com trabalhadores ingleses liderados pelo ambicioso Ratcliffe e pelo corajoso capitão John Smith. Ao lado de seus amigos Meeko, um guaxinim travesso, e Flit, um beija-flor espirituoso, Pocahontas rapidamente se torna amiga do capitão Smith. Quando o clima fica pesado entre seus povos, Pocahontas busca a sabedoria da avó Willow para ajudá-la a encontrar uma maneira para que os povos vivam em harmonia.”

Mulan (1998)

“Mulan, uma garota rebelde e diferente das outras meninas dessa sociedade tão tradicional, descobre que seu pai, já ancião, é convocado a se alistar no exército para defender a China dos terríveis invasores Hunos! Em um ato de valentia e generosidade, Mulan se disfarça de homem e toma o lugar do pai no Exército Imperial.”

Produções contemporâneas e filmes

Além dos clássicos, você também pode acompanhar as produções contemporâneas presentes na plataforma de streaming, como: A Princesa e o Sapo (2009), Enrolados (2010), Valente (2012), Frozen (2013), Moana: Uma Mar de Aventuras (2016) e Raya e o Último Dragão.

Caso queira checar os live-actions alinhados com a campanha, o Disney+ conta com: Cinderela (2015), A Bela e A Fera (2017), Mulan (2020) e A Pequena Sereia (2023).