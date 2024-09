Disney e Lucasfilm processados por ‘ressuscitar’ um personagem de ‘Star Wars’ cujo ator está morto há 30 anos

Uma das primeiras batalhas legais pelos direitos de imagem de um artista falecido e ‘ressuscitado’ pela tecnologia digital para fins cinematográficos tem a equipe da Disney, Lucasfilm e todo o universo de Star Wars envolvidos em um problema.

Relatos do The Times indicam que o produtor de cinema, Kevin Francis, processou a corporação de ‘Star Wars’ por ter utilizado a imagem de Peter Cushing, famoso ator que interpretou o Grão Moff Tarkin em ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’, no filme de 2016, ‘Rogue One: Uma História Star Wars’.

Peter Cushing apareceu no primeiro filme da história de Star Wars, em 1977. O ator britânico, que faleceu em 1994, ‘retomou’ seu papel para ‘Rogue One’ em 2016 através da tecnologia digital 22 anos após sua morte. No entanto, tudo indica que ele fez isso sem a permissão de Kevin Francis, que herdou os direitos de sua imagem.

A produção de 'Rogue One' conseguiu trazer de volta o Grão Moff Tarkin, graças à interpretação do ator Guy Henry, encarregado de realizar a captura de movimento e a voz para Tarkin.

Em seguida, a equipe de efeitos visuais da Industrial Light & Magic (ILM) usou CGI para recriar o rosto de Peter Cushing sobre o corpo de Henry, de modo que Tarkin aparecesse como ele era no filme original de 1977.

A demanda tem argumentos válidos para um tribunal em Londres

A disputa acusa a Disney, Lucasfilm e à produtora do filme, Lunak Heavy Industries, de “enriquecimento injusto”.

A corporação Star Wars pediu que a ação fosse rejeitada, pois os termos originais do contrato de Cushing nos anos 70 permitiam o uso contínuo de sua imagem.

No entanto, em 1993, um ano antes de sua morte, Peter Cushing fechou um acordo estabelecendo que sua imagem não poderia ser usada sem a aprovação de Francis. Assim, o tribunal londrino permitiu que o processo legal continuasse.