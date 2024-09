Após alergia, Virginia Fonseca aparece acamada em hospital e assusta fãs

Após o nascimento do filho, Virginia Fonseca volta à maternidade e publica foto em cama de hospital

A influenciadora Virginia Fonseca assustou os fãs ao aparecer em uma cama de hospital, poucas horas após ter alta do local onde nasceu José Leonardo, seu filho caçula com Zé Felipe. Na manhã desta quinta-feira, 12 de setembro, a apresentadora do SBT divulgou, pelo Instagram, que teve uma reação alérgica e atualizou sobre o seu quadro clínico.

Devido a um inchaço no rosto, que ficou pior na noite desta quarta-feira, 11 de setembro, a famosa chegou ao hospital com dificuldades para engolir: “Eu sumi porque eu vim para o hospital, gente. Ontem eu continuei inchando muito e a gente ficou com medo”, começou Virginia.

A celebridade da internet e do SBT disse que ela não poderia voltar para casa por causa do antialérgico receitado pelo seu dermatologista

Quando Virginia Fonseca deixou o hospital com seu bebê recém-nascido

Ao lado do cantor Zé Felipe, a influenciadora digital deixou a maternidade na quarta-feira, 11 de setembro, onde foi recebida por jornalistas e fãs que aguardavam para tirar fotos dos famosos com José Leonardo, seu terceiro filho, nos braços, que nasceu no domingo (08).

Antes da alta hospitalar, exames diagnosticaram que Virginia Fonseca estava com uma virose, contraída antes dela ser levada para a maternidade. Recuperada, ela deixou o local com José, que vestia uma roupa vermelha e já estava com uma pulseira de ouro com seu nome gravado.

Virginia e Zé Felipe comunicam o nascimento do caçula

A influenciadora e o cantor divulgaram a chegada do irmão mais novo de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses, pelo Instagram. No comunicado, foi informado que o bebê nasceu pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, em Goiânia, às 17h, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. Virgínia e José Leonardo passam bem”, informou o comunicado da assessoria.