Os fãs da Disneyland gastam US$ 400 mil numa batalha legal perdida para tentar regressar ao exclusivo Club 33

Uma rara fotografia do interior de um restaurante do Club 33. | Foto: Corbis vía Getty Images

Um casal de superfãs da Disney desembolsaram US$ 400 mil em honorários legais em uma tentativa de retornar ao elitista Club 33 da Disneyland depois de serem proibidos de entrar no local de encontro que cobra US$ 31 mil por ano por suposta embriaguez em público.

Scott e Diana Anderson, ambos com 60 anos, perderam sua ação contra a House of Mouse na semana passada, quando um juiz do condado de Orange, Califórnia, determinou que a Disney estava no seu direito de decidir quem pode ficar no pequeno, pequeno mundo do resort.

Adesão de membros

A associação ao Club 33 oferece acesso a salões VIP, eventos especiais, celebridades e outros benefícios nos resorts Disney ao redor do mundo.

Os Anderson passaram 20 anos economizando para se juntar e mais 10 anos na lista de espera do clube. Nos cinco anos em que foram membros, visitaram os dois parques temáticos da Disney em Anaheim, Califórnia, entre 60 e 80 vezes por ano, saindo de sua casa no Arizona e gastando aproximadamente US$ 125 mil.

Formaram amizades próximas com outros membros e se relacionaram com celebridades como Kurt Russell e Dick Van Dyke, disse Scott Anderson ao The Post.

Batalha legal

Scott Anderson, proprietário de um campo de golfe, disse que a batalha legal perdida atrasou sua aposentadoria em cinco anos, mas não se arrepende. Sua esposa, Diana, prometeu continuar lutando e disse ao LA Times que "venderia um rim" para arrecadar fundos para outro desafio legal. Toda a confusão se deve às alegações de que Scott estava bêbado na Disneyland.

O advogado da Disney, Jonathan E. Phillips, disse ao tribunal que as ações de Scott Anderson "custaram à sua esposa de 40 anos o sonho de toda a vida de ter acesso ao Club 33", informou o LA Times.

Anderson afirma que não estava bêbado, embora admita que tinha tomado "algumas cervejas" e uma ou duas taças de vinho durante um dia cheio de diversão no Disney's California Adventure Park.

Ele disse que sua instabilidade pode ser atribuída a uma enxaqueca vestibular, uma condição que ele tem há décadas. No dia seguinte, Anderson e sua esposa ficaram surpresos ao saber que sua filiação havia sido revogada.

Club 33

O Club 33 é tão secreto quanto exclusivo. A sede original do clube em Anaheim, onde os Anderson passavam suas férias, é marcada apenas por uma pequena placa que diz "33".

Os ingressos para outros parques (Tóquio, Xangai e Walt Disney World em Orlando) são de difícil acesso. Os clubes são famosos por permitir que membros de elite (cuja identidade é mantida estritamente confidencial) se reúnam em salões e salas de jantar opulentos, desfrutando de refeições preparadas por chefs de classe mundial.

O casal solicitou ao tribunal US$ 10.500 dólares em tempo de associação não utilizado mais US$ 231 mil dólares em compensação pelos sete anos que passaram na lista negra do Club 33.

Anderson disse que ele e sua esposa ainda estão analisando suas opções para forçar a Disney a permitir que eles retornem ao seu lugar mais feliz na Terra.