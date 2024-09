Luana Piovani está proibida de fazer exercícios, após diagnóstico médico

Luana Piovani, de 48 anos, comentou com os seus seguidores que foi diagnosticada com um desgaste que vai do joelho ao quadril. Mas, além do desconforto nas regiões, a atriz também está proibida de praticar alguns exercícios físicos que podem piorar a situação, como correr e caminhar.

“Eu não posso mais correr e não posso mais caminhar, porque faz pressão e impacta o joelho e o quadril”, lamentou a famosa, após receber o resultado de um exame de ressonância magnética e comentar que o seu corpo está “gasto”.

Luana também ficou desapontada por não poder mais praticar exercícios no elíptico, uma máquina que simula caminhadas, corridas, percursos de bicicleta e subida de escadas.

Após diagnóstico de desgaste, Luana Piovani se rende a outras atividades

No desabafo, feito nos stories do Instagram, a atriz comentou que não vai parar com as atividades físicas, mas terá que alterar: “Eu posso fazer natação, e eu não sou dessas de fazer natação em um país frio”, comentou ela, que mora em Portugal.

Luana também fez um alerta aos seguidores que não priorizam os exames de rotina. A partir da sua própria experiência de vida, a famosa pediu para que as pessoas não esperem alguma coisa ficar muito ruim para ir ao médico: “Sentiu uma coisa estranha no corpo, vai ver o que é. O corpo dá sinais, ninguém pode se acostumar com dor”.

Qual foi o sinal que fez Luana Piovani correr para o médico?

Ao conversar com os seus seguidores, a atriz comentou que sentiu alguns desconfortos na parte inferior do corpo e precisou passar por alguns exames para descobrir o desgaste no joelho e no quadril: “Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso”.