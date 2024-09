Jennifer Lopez faz sua primeira aparição sem Ben Affleck e triunfa em Toronto

Jennifer Lopez, a atriz, cantora e dançarina de 55 anos, fez sua primeira aparição pública no Festival de Toronto após o anúncio de seu divórcio de Ben Affleck, que co-produziu o filme ‘Incontrolável’ com seu melhor amigo Matt Damon.

ANÚNCIO

Enquanto Affleck permanecia em Los Angeles, JLo e Damon exalavam grande química no tapete vermelho. A atriz apareceu com o que agora é reconhecido como o vestido de vingança. Lopez não decepcionou, usando seu vestido prateado amarrado com grandes laços pretos, que expunham a pele do meio de seu corpo. No filme, a atriz do Bronx dá vida a Judy, a mãe do lutador de luta livre do ensino médio Anthony Robles (Jharrel Jerome), que, apesar de ter nascido com apenas uma perna, perseguiu incansavelmente e alcançou seu sonho de se tornar um campeão universitário dos EUA.

Inspirado por uma família latina e baseado em eventos reais, o filme também conta com Don Cheadle e Michael Peña como os treinadores do jovem, e Bobby Cannavale como o padrasto abusivo que coloca repetidamente a família em perigo. "Quando li o roteiro, senti que muitas mulheres, incluindo eu mesma, poderiam se identificar com a luta que meu personagem enfrenta. O que ela passou na vida, eu passei, muitas mulheres passaram. O fato de a história contar a vida de uma mulher latina me entristeceu e pensei, 'Esta é uma história realmente interessante.' Depois disso, quando conheci Judy pelo Zoom, ela me cativou," disse Jennifer Lopez após a apresentação durante seu encontro com a imprensa.

Esta não é a primeira vez que Lopez deu vida a uma pessoa real, como fez ao interpretar a cantora Selena. “Neste caso, pude falar com a minha personagem, fazer-lhe perguntas. No passado, interpretei pessoas reais, mas não tive a oportunidade de falar com elas. Esta foi uma experiência diferente. Ao falar com ela, percebi que éramos quase a mesma pessoa, apesar de sermos muito diferentes e termos vidas distintas. No coração e essência das nossas vidas, somos primeiramente mães e depois esposas. A nossa luta é semelhante. O meu trabalho foi fazê-la sentir-se segura durante as filmagens e confiar em mim. Fiz tudo ao meu alcance para lhe dar segurança. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais bonitas e inspiradoras que já vi na tela,” destacou Jennifer.

‘Incontrolável’ conta a história de Robles enquanto explora as dificuldades de sua vida familiar e destaca o relacionamento próximo que ela mantém com sua mãe. Durante a apresentação do filme, houve vários momentos em que o público aplaudiu o que viu na tela. Em seguida, quando os créditos rolaram, Robles mesma recebeu uma ovação de pé da multidão que lotava o Roy Thomson Hall. “Acho que todas as mulheres vão se identificar com meu personagem”, repetiu a atriz.

Esta apresentação foi um dos destaques do Festival Internacional de Cinema de Toronto, o maior da América do Norte, que contribui para o lançamento de muitos títulos com potencial para serem indicados na corrida do Oscar. Este ano marca o retorno à normalidade de um evento que nos últimos anos não pôde ocorrer em sua totalidade devido a greves de atores e à pandemia de Covid.