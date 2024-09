HBO abre o casting para encontrar o novo Harry Potter que protagonizará a série que está sendo desenvolvida

Daniel Radcliffe as Harry Potter (Photo by ? Matthias Clamer/CORBIS OUTLINE/Corbis via Getty Images

A HBO deu um importante passo em direção à produção de sua aguardada série baseada no universo de Harry Potter ao abrir oficialmente o processo de seleção para encontrar os jovens atores que interpretarão Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.

O anúncio recente da convocatória marca o início de uma busca exaustiva para dar vida a esses personagens icônicos na adaptação televisiva.

O casting é destinado a crianças entre 9 e 11 anos que residam no Reino Unido e na Irlanda. Os atores selecionados devem começar a produção em abril de 2025, um calendário que lembra o processo de casting para os filmes originais.

Em 2000, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint foram escolhidos em idades semelhantes para interpretar Harry, Hermione e Ron, respectivamente.

O processo de seleção será realizado em duas fases. Na primeira fase, os candidatos devem enviar dois vídeos. O primeiro vídeo, com duração máxima de 30 segundos, deve mostrar a criança interpretando um breve poema ou história, mas sem usar material relacionado a Harry Potter.

O segundo vídeo, com até um minuto, deve incluir uma apresentação pessoal e uma breve descrição de alguém próximo, como um familiar, amigo ou animal de estimação.

Inclusão e diversidade

Foi especificado que os candidatos serão considerados independentemente de sua etnia, gênero, orientação sexual, deficiência ou outras características pessoais, alinhando-se com a abordagem inclusiva adotada em produções recentes como ‘Harry Potter and The Cursed Child’.

A equipe criativa por trás da série é liderada por Francesca Gardiner e Mark Mylod, conhecidos pelo seu trabalho em ‘Succession’, que ficarão responsáveis pela escrita e direção, respectivamente.

A série será uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling e contará com a produção da Warner Bros Television e Brontë Film and TV, com Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts como produtores executivos.