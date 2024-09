Travis Kelce revela seu apelido carinhoso para Taylor Swift e novos detalhes de seu relacionamento

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce parece saído de um clássico filme juvenil americano e por isso se tornou tão querido. Desde o ano passado, ambas as figuras têm mostrado aos poucos como sua história de amor tem evoluído e agora Kelce compartilhou mais detalhes interessantes.

ANÚNCIO

O jogador da NFL fez uma aparição no programa Rich Eisen Show para falar sobre como tem levado o relacionamento e também contou sobre a divertida experiência que teve com a cantora durante um dos shows ao vivo da artista, no qual ele subiu ao palco com ela durante 'I Can Do It With A Broken Heart'.

“Taylor me colocou em uma posição em que eu não precisava fazer muito para que fosse um sucesso. Ele me colocou em uma parte muito confortável do show, e eu só estava lá para não estragar nada”, contou.

De acordo com o relato de Kelce, sua principal tarefa era não deixar cair a artista enquanto a segurava nos braços. "Isso teria sido a coisa mais vergonhosa que poderia ter feito. Levar ela até o sofá foi a parte mais difícil", afirmou.

Qual é o apelido carinhoso de Travis Kelce para Taylor Swift?

Em seu relato, o jogador dos Chiefs de Kansas revelou um dos apelidos que usa carinhosamente para chamar a estrela pop: “Definitivamente, havia esse algo a mais, tipo: ‘Espere, você tem certeza de que quer fazer isso?’. Mas ela foi tão divertida a respeito... E você sabe, estou sempre disposto a me divertir no palco com Tay Tay”.

No entanto, apesar do bom momento que o casal parece estar vivendo, os tabloides americanos e britânicos começaram a espalhar o rumor nas últimas horas de que este relacionamento foi orquestrado com o objetivo de promovê-los e aumentar ainda mais sua popularidade.

De acordo com esses relatos de tabloides, alguns documentos vazados teriam sugerido que essa prática comum em Hollywood seria a verdadeira razão pela qual as estrelas se reuniram.

ANÚNCIO

Inclusive, é estranho que o próprio publicitário de Travis Kelce, Jack Ketosyan, tenha confirmado que no passado organizou para que seu cliente se envolvesse nesse tipo de relacionamentos, ou ‘showmances’, termo pelo qual é conhecido no mundo anglo-saxão esse tipo de engano ao público.

Ketosyan indicou num podcast que essas relações falsas costumam ser planejadas em momentos em que os envolvidos precisam promover algum de seus projetos, seja um filme, um livro ou uma turnê de concertos: “Tínhamos um homem que ia lançar um filme e estava recebendo muitas críticas negativas. Eles queriam tirar essa negatividade do filme e fazer com que fosse mais sobre ele. Encontramos uma garota para ele, um contrato de um ano, ele se livrou da imprensa negativa e logo depois cada um seguiu seu caminho. Ela não queria um contrato de dois anos”, explicou Ketosyan.