Série documental da Netflix expõe um caso real que fará você questionar em quem confia

As séries documentais de true crime na Netflix conseguiram capturar a atenção do público de uma forma que poucos gêneros podem igualar. Semana após semana, essas produções não apenas se posicionam no Top 10 dos mais assistidos na plataforma, mas também geram debates, teorias e, em muitos casos, uma sensação persistente de inquietação.

ANÚNCIO

O sucesso de produções como ‘Dahmer’ e ‘Homicídio nos EUA: Laci Peterson’ reside na sua capacidade de mergulhar os espectadores nos detalhes mais obscuros e perturbadores da natureza humana. Não são simplesmente relatos de crimes, mas reconstruções meticulosas de casos reais que chocaram a sociedade. Esses documentários exploram não apenas o ato criminoso em si, mas também as motivações psicológicas dos perpetradores, conseguindo uma conexão intensa entre a história e o público.

Uma série que recentemente causou um grande impacto é ‘Os Piores Ex’, um documentário que narra histórias de relacionamentos que, por trás de uma fachada de normalidade, se tornam tragédias inimagináveis. Cada episódio aborda um caso diferente, e o episódio quatro, intitulado ‘Traída pelo Distintivo’, impactou os espectadores.

Um romance de conto de fadas que se transforma em um pesadelo

Docuseries Um caso real que está abalando a todos (Netflix)

Um dos casos mais perturbadores que está gerando discussão na Netflix pode ser visto na série documental ‘Os Piores Ex’, que relata a arrepiante história de Amanda e Kevin Lewis, um casal que inicialmente parecia ser a encarnação da perfeição, mas cujo relacionamento se tornou um inferno.

O que começou como um romance de conto de fadas se transformou em um pesadelo quando Kevin, incapaz de lidar com suas inseguranças e problemas de controle, tornou-se um abusador emocional e físico. A situação tornou-se mortal quando ele, após o divórcio, contratou duas pessoas para acabar com a vida de Amanda. No entanto, em uma reviravolta trágica, os assassinos mataram acidentalmente sua irmã, Alisha Canales-McGuire.

Este caso não apenas foi o foco do episódio de ‘Os Piores Ex’, mas também foi explorado em ‘See No Evil’, outra série documental que analisa crimes por meio de gravações de câmeras de segurança. A fascinação do público por esse tipo de casos reside no terror que geram, não por serem histórias de ficção, mas por serem realidades que poderiam acontecer com qualquer um. O fato de alguém como Kevin Lewis, que inicialmente parecia ser um marido e pai devoto, poder orquestrar um assassinato tão cruel é o que alimenta o medo e a atração por essas histórias.

Docuseries Um caso real que está abalando a todos (Netflix)

Em 2021, Lewis foi finalmente condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo brutal assassinato de Alisha Canales-McGuire. Durante o julgamento, a promotoria apresentou provas contundentes que incluíam registros telefônicos, transações financeiras e comunicações entre Lewis e os assassinos contratados, Jerradon Phelps e Alexis Hale. Esses detalhes claramente mostraram o esquema de assassinato por encomenda que Lewis havia planejado.

ANÚNCIO

O caso chamou a atenção dos residentes de Everett, Washington, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela frieza com que foi realizado. Kevin havia pago US$ 2.400,00 a Phelps e Hale para assassinar Amanda, mas, ao não encontrá-la em casa, atiraram em Alisha.

Docuseries Um caso real que está abalando a todos (Netflix)

As revelações durante o julgamento incluíram que, apenas algumas horas após o assassinato, Phelps postou fotos nas redes sociais exibindo notas de cem dólares, e Hale se gabou para conhecidos de ter sido contratada para matar alguém.

A condenação de Lewis trouxe alguma justiça para a família Canales, mas o trauma que deixou em seu rastro é incalculável. Amanda Canales falou no tribunal sobre como os atos de Kevin afetaram profundamente seus filhos e como a família luta para seguir em frente.