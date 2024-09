Robbie Williams e sua esposa estão muito tristes pela morte de seus dois cães

Triste perda e ainda mais lamentável por ser em dobro a que o britânico Robbie Williams sofreu recentemente, ao confirmar junto com sua esposa Ayda Field, através de uma mensagem postada na rede social Instagram, a morte de seus dois cachorros Poupette e Walle, que faleceram paradoxalmente no mesmo dia.

"Hoje, nossos cachorros Poupette e Walle deixaram este planeta para começar uma aventura em uma galáxia infinitamente distante. Eles morreram juntos na cama, ouvindo 'Dancing Queen', cercados por muito amor", revelou Field, que também é conhecida no meio artístico por ser uma atriz notável.

Mensagem estendida de Ayda Field

A americana também publicou uma série de fotos dos animais de estimação falecidos recentemente, explicando que Poupette foi adotada antes de ter qualquer relação com o famoso cantor.

"Quando conheci o Rob, disse a ele que a Poupette e eu éramos um pacote. Naquela época, Rob tinha 3 cães grandes e eu assumi que ele resistiria à ideia de ter que levar um pequeno cachorro branco e fofo para passear pelas ruas, gritando 'Poupette' com sotaque do norte da Inglaterra. Mas Rob imediatamente se apaixonou por ela e de repente, a grande estrela pop tatuada... se transformou em um tipo de cachorro pequeno e peludo. Quando as coisas ficaram sérias um ano depois, decidimos expandir nossa família e ter um cachorro juntos", disse Ayda.

Robbie Williams e sua família estão bastante tristes, pois os cachorros foram companheiros nos momentos mais importantes de suas vidas, como por exemplo, o casamento entre eles e, sobretudo, o nascimento de seus quatro filhos.