O melhor filme de ficção científica do século está saindo da Netflix

O filme britânico de ficção científica ‘Ex Machina’ é uma das melhores produções do ano de 2014. É o primeiro longa-metragem do diretor britânico Alex Garland e se destaca como um estudo fascinante sobre inteligência artificial e a natureza da consciência, conforme relatado pela Fotogramas.

ANÚNCIO

‘Ex Machina’ é uma obra de arte do cinema de ficção científica

A trama segue Caleb, um jovem programador interpretado por Domhall Gleeson, que ganha a oportunidade de passar uma semana inteira na mansão isolada de seu misterioso chefe, Nathan, interpretado por Oscar Isaac. Chegando lá, Caleb descobre que sua verdadeira tarefa é participar de um experimento com Ava, uma androide interpretada pela atriz Alicia Vikander, dotada de inteligência artificial e capacidade de empatia.

À medida que a relação entre Caleb, Ava e Nathan se desenvolve, o filme consegue levantar questões éticas e filosóficas profundas sobre a humanidade e a tecnologia. Suas quase duas horas são de visualização obrigatória para entender o que pode acontecer à humanidade no futuro.

Um thriller futurista, minimalista e, acima de tudo, perturbador

O diretor britânico Alex Garland fez sua estreia profissional com uma obra de arte. Ele conseguiu uma merecida indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Original em um ano de alta qualidade cinematográfica: 'Spotlight'; 'O Regresso'; 'Perdido em Marte'; 'O Quarto de Jack'; 'A Grande Aposta'; 'Mad Max: Estrada da Fúria'.

É um filme repleto de insinuações bíblicas, menções implícitas a J. Robert Oppenheimer e paralelismos com Frankenstein.

‘Ex Machina’ está disponível na Netflix

‘Ex Machina’ foi amplamente aclamado pela crítica em geral e recebeu numerosos prêmios e indicações. Incluindo cinco indicações ao BAFTA, destacando-se Melhor Filme Britânico, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. No Globo de Ouro, Alicia Vikander recebeu outra indicação por seu excelente trabalho como Melhor Atriz Coadjuvante.