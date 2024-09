Leonor está entre dois amores? A princesa tem um novo namorado e alimenta rumores

A vida da princesa Leonor continua a mudar com o passar dos meses. Agora, a filha mais velha de Felipe VI ingressou na Escola Naval de Marín como parte do seu segundo ano de formação militar. No entanto, a sua entrada na marinha também tem gerado alguns rumores sobre ela, especialmente por parte da imprensa portuguesa, que afirma que a jovem encontrou uma nova paixão agora que está na academia.

Quem é o novo amor da princesa Leonor?

Uma situação que se torna muito peculiar quando se considera que não faz muito tempo que Leonor estava ligada ao seu amigo, o jovem brasileiro Gabriel Giacomelli. No entanto, meios de comunicação portugueses sugerem que o foco da princesa das Astúrias estaria em outro lugar, conforme relatado pela Vanidades.

De acordo com informações de várias revistas e programas de Portugal, como +FAMA, garantem com manchetes como "Leonor, entre dois amores" que ela teria certo interesse por Pedro López-Quesada e Borbón, irmão da recém-casada Victoria López-Quesada.

Meios de comunicação portugueses apontam um possível interesse de Leonor por Pedro López-Quesada e Borbón

Assim, Pedro e Leonor teriam se reencontrado agora que a princesa entrou para a academia naval, onde ele estuda. "Os dois são jovens, com boa aparência, estudam juntos na Marinha. São família, embora distante, se conhecem desde sempre", conforme mencionado pelo veículo citado.

"O nome de Pedro López-Quesada y Borbón Dos Sicilias não é inocente, tendo em conta que, em abril, a casa real espanhola desmentiu uma possível relação da princesa com seu ex-colega de escola, Gabriel Giacomelli", acrescenta o programa mencionado anteriormente.

Ingresso na Escola Naval

No dia 29 de agosto passado, a princesa Leonor ingressou formalmente na marinha. Uma situação que gerou grande interesse, não só porque se reuniria com Pedro, mas desta vez não estava acompanhada de seus pais, o rei Felipe e a rainha Letizia.