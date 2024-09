Josh Brolin pode ser o próximo Lanterna Verde?

Josh Brolin estaria em negociações para assumir o icônico papel de Hal Jordan, também conhecido como Lanterna Verde, na aguardada série da HBO da DC Studios intitulada ‘Lanterns’.

É importante notar que a possibilidade de uma nova produção sobre o super-herói tem gerado grande emoção entre os fãs de quadrinhos, devido à importância que o personagem tem.

As negociações de Josh Brolin para ser o próximo Lanterna Verde

De acordo com informações publicadas pela Nexus Point News, esta versão do personagem está sendo moldada como uma lenda do Corpo de Lanternas Verdes, retratando um membro veterano da equipe.

Se confirmado, seria a segunda incursão do ator no universo dos quadrinhos da DC, tendo interpretado anteriormente Jonah Hex no filme homônimo de 2010.