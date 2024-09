Os melhores filmes baseados em estrelas do rock

As estrelas do rock sempre foram figuras atraentes e intrigantes, principalmente por seu estilo de vida cheio de emoção e muito álcool, geralmente. É por isso que a história de muitas dessas figuras foi adaptada para as telas do cinema.

A seguir, uma lista das melhores filmes baseadas na vida das estrelas do rock.

La Bamba (1987)

Lou Diamond Phillips deu vida a um dos primeiros músicos de rock latino, Ritchie Valens. Este filme segue sua ascensão meteórica à fama até sua trágica morte, causada por um acidente aéreo quando tinha apenas 17 anos, mas ele deixou grandes sucessos como ‘La Bamba’, ‘Donna’ e ‘We Belong Together’.

Ray (2004)

Jamie Foxx ganhou um Oscar de 'Melhor Ator' por sua impecável interpretação de Ray Charles, uma das maiores e mais influentes estrelas da música. Apesar de ser considerado o pai do soul, ele também teve influência em outros gêneros, como Rock and Roll, Rhythm and Blues (R&B), etc.

‘Ray’ apresenta a ascensão à fama, começando por suas origens humildes e mostrando suas lutas contra vícios e discriminação racial.

Johnny & June (2005)

Joaquin Phoenix interpretou Johnny Cash, que não é estritamente um músico de rock, mas também teve muita influência no gênero. ‘Walk the Line’ segue a vida de Johnny Cash até sua ascensão à fama, além de mostrar seu relacionamento com June Carter, papel interpretado por Reese Witherspoon.

Bohemian Rhapsody (2018)

A vida de Freddie Mercury e sua lendária banda, Queen, foi retratada neste filme estrelado por Rami Malek, que conseguiu capturar seu carisma e complexidade. Em ‘Bohemian Rhapsody’, conheceremos como o grupo foi formado até sua emblemática apresentação no Live Aid em 1985.

Rocketman (2019)

Taron Egerton interpretou Elton John e, ao contrário de outros biopics, este filme adota uma abordagem mais fantasiosa e teatral para refletir o estilo extravagante da estrela do rock britânica. ‘Rocketman’ explora as diversas lutas do cantor, como suas adições e aceitação de sua sexualidade, bem como seu caminho para a recuperação e o sucesso.