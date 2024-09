Margot Robbie exibe sua barriga de grávida em um biquíni preto e recebe elogios

No início de julho, Margot Robbie anunciou indiretamente sua gravidez, mostrando sua barriguinha pela primeira vez.

A protagonista da Barbie foi vista na época vestindo um terno preto, com uma blusa branca, exibindo com orgulho sua barriga de grávida.

Desde então, a atriz tem usado roupas modernas, elegantes e joviais, com as quais pode exibir sua barriga com elegância, impondo moda para grávidas.

E agora, está de férias na Itália com seu marido Tom Ackerley e celebridades como Bradley Cooper e Gigi Hadid, e recentemente foi vista de biquíni.

“Uma grávida real”, Margot Robbie exibe sua barriga de grávida em biquíni preto e recebe elogios

Margot Robbie foi vista durante suas férias na ilha de Palmarola, na Itália, com seu marido Tom Ackerley, e brilhou usando um biquíni preto.

A famosa usava um biquíni de duas peças em preto, revelando seu lado mais real e se mostrando ao natural, sem maquiagem, com o cabelo molhado, mostrando que seu corpo é o de uma grávida como qualquer outra.

Isso lhe rendeu milhares de elogios e aplausos, pois afirmam que não só parece linda, mas também não tem medo de mostrar sua figura de grávida de biquíni, ao contrário de outras celebridades que, segundo os usuários nas redes sociais, editam as fotos porque têm medo de mostrar a realidade.

"É um prazer ver uma mulher grávida real, não as magras que não comem e só têm uma barriguinha por medo de arruinar o corpo", "Nossa Barbie grávida 😍😍 que linda", "que mulher tão linda e natural", "ela sim é uma mulher real que não tem medo de mostrar seu corpo de grávida", "que mulher tão linda e natural", "eu adoro quando as famosas mostram seus corpos assim", e "é a grávida mais linda de todas", são alguns dos comentários nas redes.

Sem dúvida, a famosa atriz está vivendo o seu melhor momento e está a desfrutá-lo ao máximo nas suas últimas férias com o seu marido, e embora não se saiba quantos meses tem, sabe-se que em breve dará à luz e terá o seu bebê.

Margot Robbie e Tom Ackerley se casaram em 2016 e tiveram um relacionamento exemplar e sólido. Agora, quase 10 anos depois, estão vivendo seu momento mais importante enquanto aguardam a chegada de seu primeiro bebê e formam uma linda família.