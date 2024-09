JLo reaparece com um enorme e luxuoso anel após separação de Ben Affleck e impacta nas redes sociais

Para Jennifer Lopez, seu fracasso matrimonial com Ben Affleck não foi nada fácil. Ela ficou algumas semanas desaparecida da vida pública e, inclusive, os paparazzi conseguiram captar o momento em que ela estava se mudando da residência que compartilhava com o cineasta e seus respectivos filhos.

A mudança ocorreu em 29 de agosto passado, quando os paparazzi se aproximaram da propriedade, que atualmente está à venda por 68 milhões de dólares, e conseguiram imagens de um caminhão de mudança e uma caminhonete vermelha cheia de grandes caixas.

De acordo com uma fonte que falou com a revista People, a atriz não se sente confortável vivendo lá: “É muito grande para ela e também está cheia de lembranças demais”.

Após a mudança, a Diva do Bronx tenta retomar sua vida pessoal e profissional sem Affleck ao seu lado e dando sinais de superação desta ruptura.

Jlo foi vista em público pela primeira vez desde que solicitou o divórcio de Ben Affleck, após apenas dois anos de casamento. A revista TMZ informou que a cantora entrou com os documentos para dissolver seu casamento com o ator em 20 de agosto, conforme relatado pelo portal Univisión.

Mas a vida continua e a intérprete de 'On the floor' compareceu a um evento em Beverly Hills, no condado de Los Angeles, conforme relatado pelo Daily Mail. O que surpreendeu nas imagens de sua primeira saída foi que ela tirou a aliança de casamento, situação que não havia ocorrido em outras ocasiões.

Jennifer Lopez usou para este evento um top branco com decote halter e calças boca de sino com tênis de plataforma. Completou seu look com uma bolsa Birkin da Hermès e óculos de aviador cor-de-rosa.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi que em seu dedo indicador esquerdo, em vez da aliança de casamento, ela usava "um anel de ouro com diamantes", relata a mídia.

O jornal britânico apontou que a Diva do Bronx “tinha uma expressão muito serena em seu rosto apesar do drama” por sua separação de Ben Affleck.