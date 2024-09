Vazou um suposto contrato entre Taylor Swift e Travis Kelce com data de término de seu relacionamento

ARQUIVO - Taylor Swift se apresenta no estádio de Wembley como parte de sua Eras Tour em 21 de junho de 2024 em Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, arquivo)

Recentemente, tem havido uma agitação em torno da relação entre Taylor Swift e Travis Kelce devido ao vazamento de um suposto contrato que detalha uma data de término.

ANÚNCIO

O documento, aparentemente elaborado pela Full Scope PR, a agência que representa Kelce, estipula o dia 28 de setembro como a data para a separação do casal.

Além disso, o contrato inclui um plano para lidar com a separação de forma pública, com o objetivo de minimizar o impacto midiático e proteger a imagem pública do jogador de futebol americano.

Plano de gestão da quebra

O contrato vazado oferece um esquema detalhado para gerenciar os efeitos da separação. O plano se concentra em três áreas-chave: respeito e privacidade, abordagem profissional e crescimento pessoal. De acordo com o documento, uma declaração pública seria incluída enfatizando que a separação foi uma decisão mútua e respeitosa.

Além disso, sugere-se que o casal valorize a privacidade durante este período e que a separação seja vista como uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional de ambos.

Desmentido pela Full Scope PR

No entanto, a Full Scope PR negou a autenticidade do documento. Em uma declaração ao ‘Daily Mail’, a agência classificou o contrato como “totalmente falso” e garantiu que não foi criado nem autorizado por eles.

A agência também indicou que tomou medidas legais contra os responsáveis pela divulgação do documento, enfatizando que o mesmo não reflete a realidade da relação entre Swift e Kelce.

ANÚNCIO

A aparição deste suposto contrato gerou uma onda de especulações nas redes sociais. Os seguidores e meios de comunicação começaram a questionar a veracidade da informação, intensificando a escrutínio sobre a vida pessoal de Swift e Kelce.

Apesar do desmentido oficial, a notícia aumentou o interesse público e o debate sobre o relacionamento do casal, destacando o intenso interesse que as figuras de alto perfil enfrentam em suas vidas privadas.