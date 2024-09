Quanto valem os carros ostentados por Deolane Bezerra em seu Instagram?

Informações recentemente divulgadas sobre o caso da prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, revelaram que a prisão das mulheres pode estar ligada à compra e venda de itens de luxo, mas especificamente a de uma Lamborghini Urus na cor roxa, que teria sido adquirida pela empresa de Deolane e vendida logo após a compra por R$4 milhões, chamando atenção das autoridades.

Em seu perfil nas redes sociais, Deolane costuma publicar diversas imagens com carros e itens de luxo, tanto no Brasil quanto no exterior, mas quanto vale cada um dos veículos?

Além de fotos com a Lamborghini Urus que pode ter levado à sua prisão, Deolane também compartilhou publicações posando em frente a outros veículos luxuosos. Um registro mais antigo mostra a empresária em frente a um Porsche Carrera Cabriolet na cor prata, com valor aproximado de R$1 milhão.

Em outra imagem é possível ver Deolane posando em frente a uma Land Rover Range Rover, com valor aproximado de R$1.650.000 no modelo em questão. Em outro registro, mais recente, ela celebra a aquisição de uma nova casa e posa lado a lado com um Rolls Royce Cullinan na cor branca, cujo modelo pode chegar a custar mais de R$8 milhões.

Os demais carros de luxo, como Ferraris e outros modelos de Lamborghini, publicados nos perfis da influenciadora foram relacionados com empresas de locação de veículos especializadas em modelos de luxo no exterior.

Operação Integration

A prisão de Deolane Bezerra e sua mãe foi efetuada como parte da “Operação Integration” que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As duas mulheres foram presas na última quarta-feira, dia 4 de setembro, e seguem em prisão preventiva.

Em depoimento à polícia, Deolane confirmou receber dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte, que é um dos alvos da ação policial, mas afirmou que o valor era proveniente de contratos de publicidade. Ela reforçou que sua renda mensal, estimada em R$1,5 milhão, é proveniente de atuação profissional como advogada, empresária e influenciadora digital. Além disso, Deolane afirmou possuir notas fiscais de todos os valores recebidos.