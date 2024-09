Preta Gil está no hospital para o 2º ciclo de quimioterapia contra o câncer

Preta Gil, de 50 anos, voltou ao hospital para continuar sua luta contra o câncer e, nesta quinta-feira, 5 de setembro, postou algumas fotos nos stories do Instagram para mostrar que o 2º ciclo de quimioterapia começou. Ela também aproveitou o descuido das enfermeiras e amigas para mostrar o clima dentro do quarto.

Cada ciclo corresponde a quantidade de aplicações e o intervalo entre as doses de tratamento, que é importante para que o corpo se recupere dos efeitos colaterais do medicamento. Não é possível revelar quantos ciclos serão feitos por Preta, já que ele é determinado a partir da combinação de medicamentos e a evolução de cura de cada pessoa.

Em quatro lugares diferentes do corpo

A filha de Gilberto Gil não escondeu dos fãs que o tumor voltou em quatro lugares do seu corpo. Pelo Instagram, a famosa contou que há dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão, situação que a deixou assustada.

“Vim fazer os exames de rotina e todos nós fomos surpreendidos. Eu, médicos, amigos. É mais comum do que se imagina, mas é um grande susto”, disse Preta, quando encerrou o primeiro ciclo de quimioterapia.

Incontinência

Já durante sua entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’ (TV Globo), a empresária disse que precisou usar fraldas e fazer fisioterapia na região pélvica para controlar uma incontinência fecal, durante o primeiro tratamento oncológico.

Preta confirmou que a amputação do reto alterou sua parte digestiva por completo. Mas, ela também agradeceu aos médicos que fizeram de tudo para que ela estivesse viva: “A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica”.

O diagnóstico médico

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de colorretal, em janeiro de 2023. Após oito meses de um longo tratamento, a famosa anunciou que estava curada, mas, em agosto deste ano, ela voltou às redes sociais para contar que iria voltar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”, escreveu a famosa em sua conta oficial no Instagram.