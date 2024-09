O príncipe William voltou das férias com barba

O príncipe William surpreendeu a todos com seu retorno à vida pública, exibindo uma mudança de imagem que não passou despercebida: uma barba incipiente. O herdeiro do trono britânico, de 42 anos, foi visto com seu novo visual durante uma visita a uma exposição no bairro de Chelsea, dedicada a pessoas sem-teto, uma causa que ele tem apoiado há algum tempo.

Este novo visual do príncipe William pode estar marcando uma fase mais relaxada em sua vida pública, refletindo uma maior proximidade com as pessoas que ele apoia, como em sua recente visita à exposição sobre a falta de moradia.

O novo visual do príncipe William

Esta não é a primeira tentativa do príncipe William com a barba, pois em 2008 também surpreendeu os presentes em um serviço de Natal em Sandringham com pelos faciais. No entanto, desta vez parece ter causado mais agitação. Algumas semanas atrás, William já havia exibido sua barba em um vídeo ao lado de sua esposa, Kate Middleton.

No vídeo, estavam parabenizando a equipe olímpica britânica, o que gerou uma onda de comentários positivos sobre sua aparência. A decisão de deixar a barba pode ter sido influenciada, em parte, pelas reações favoráveis que recebeu nas redes sociais após essa primeira aparição com seu novo estilo.

Na verdade, após sua próxima aparição, desta vez barbeado, em um serviço religioso perto de Balmoral, alguns seguidores expressaram sua preferência pelo visual com barba. Agora, William parece ter decidido mantê-la, embora mais curta e cuidada. A barba do príncipe não só tem sido um tema de conversa recente, mas também é mencionada na autobiografia de seu irmão mais novo, o príncipe Harry.

A complicada história por trás da barba do príncipe William

No seu livro, Harry relata que William havia mostrado algum descontentamento pelo fato de não lhe ser permitido usar barba regularmente como futuro rei, enquanto Harry havia obtido permissão especial da rainha Elizabeth para usá-la em seu casamento com Meghan Markle em 2018.

Príncipe William O príncipe William, Príncipe de Gales da Grã-Bretanha, fala com um artista na exposição Homeless: Reframed na Saatchi Gallery, quinta-feira, 5 de setembro de 2024, em Londres (Chris Jackson/foto da piscina via AP) (Chris Jackson/AP)

Embora os debates sobre a barba dos membros da realeza não sejam novos, a verdade é que, a julgar pelas reações, a barba do príncipe foi bem recebida por seus seguidores. Agora só resta esperar se este estilo será temporário ou se veio para ficar.