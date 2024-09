Shakira compara o governo espanhol à Inquisição por uma multa de 8 milhões de dólares

A cantora Shakira criticou as autoridades fiscais espanholas, comparando a forma como o Estado a ‘queimou na fogueira’ à Inquisição. Em uma carta publicada hoje no jornal espanhol El Mundo, a cantora colombiana aprofundou-se no caso com as autoridades fiscais que a obrigaram a pagar uma multa milionária para evitar ir a julgamento.

ANÚNCIO

Na carta, a artista de 47 anos desabafou sobre o que tem vivenciado com o estado espanhol nos últimos anos em sua disputa legal altamente divulgada.

O que Shakira disse sobre o fisco espanhol em sua carta publicada pelo El Mundo?

“As coisas não são resolvidas queimando uma figura pública na fogueira todos os anos como se fosse um processo da Inquisição,” apontou a cantora. “Tudo o que ganhei nesses anos foi mantido pelo Estado espanhol”.

A compositora publicou a carta depois de, no ano passado, chegar a um acordo com o Ministério Público ao se declarar culpada de fraude fiscal e ter que pagar uma multa para evitar um julgamento na Espanha por evasão de pagamento de 15,5 milhões de euros em impostos entre 2012 e 2014.

De acordo com o jornal El País, a multa foi de 8 milhões de dólares.

“Pode parecer incompreensível, mas para mim a década espanhola foi uma década financeiramente perdida, e não porque trabalhei pouco, como todos sabem”, apontou. “Se somar todos os valores que paguei voluntariamente e as multas injustificadas, verá que o Estado espanhol reteve uma quantia maior do que o total dos meus ganhos daqueles anos”.

Na carta, Shakira explicou que não residia no país europeu por mais dias do que o exigido por lei para pagar impostos e simplesmente afirmou que estava viajando para a Espanha desde 2011 por causa de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, pai de seus dois filhos, que jogava pelo Barcelona, cidade onde ele residia.

ANÚNCIO

“Viajar para a Espanha me causou muitas complicações, pois me obrigou a ficar longe dos meus centros de trabalho. Sempre que eu voltava, era para fazer esse relacionamento prosperar, não por desejo de ficar permanentemente,” diz ele.

Shakira descreveu o argumento da Agência Tributária como ‘preconceito sexista’ em relação ao seu relacionamento com o jogador de futebol como evidência de uma suposta residência fiscal na Espanha desde 2011. “Se a cantora fosse um homem americano que se apaixonou por uma mulher espanhola e a visitava regularmente, acho difícil acreditar que a Agência Tributária consideraria que ele tinha a intenção de estabelecer raízes”, afirma.

Shakira também destacou que ela chegou a um acordo com a acusação para “proteger” seus filhos, “estar ao lado deles e continuar com minha vida. Não por covardia ou culpa”.