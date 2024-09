O vínculo familiar do príncipe Harry com a família da princesa Diana

O duque de Sussex sempre manteve um relacionamento próximo com a família de sua falecida mãe, Diana, a eterna princesa de Gales. Diana cresceu com três irmãos: suas irmãs mais velhas, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, bem como seu irmão mais novo Charles, nono conde Spencer, que é o guardião da casa de sua infância, a propriedade Althorp em Northampton.

ANÚNCIO

Encontro familiar com os Spencer

O príncipe Harry voou discretamente dos Estados Unidos para o Reino Unido para comparecer ao funeral de seu tio Lord Robert Fellowes em 28 de agosto em Snettisham, Norfolk, onde também foi acompanhado por seu irmão, o príncipe William. Lord Fellowes, ex-secretário particular do falecido secretário particular, era casado com a irmã de Diana, Lady Jane.

De acordo com a revista PEOPLE, Harry teria ficado hospedado com seu tio Charles em Althorp durante sua visita, que também é o local de descanso final de sua mãe Diana.

AP Foto: Herman Knippertz (Herman Knippertz/AP)

Aniversário da morte da princesa Diana

O funeral de Lord Fellowes ocorreu apenas três dias antes do 27º aniversário da morte de Diana, em 31 de agosto. A princesa faleceu em um acidente de carro em Paris em 1997 e foi posteriormente enterrada em uma ilha arborizada no centro do lago Oval de Althorp.

A família Spencer tem apoiado William e Harry ao longo de toda a sua vida. Embora nenhum membro da realeza estivesse presente no serviço para comemorar o décimo aniversário dos Jogos Invictus de Harry em maio, seu tio Charles, sua tia Lady Jane e seus primos, George McCorquodale, Ned Spencer e Louis Spencer, visconde de Althorp, estiveram presentes.

Tios de Harry e William

A calorosa relação do duque com suas tias e tios também ficou evidente quando ele e William inauguraram uma estátua de Diana nos jardins do Palácio de Kensington em julho de 2021.

Os Spencer também estiveram entre os convidados do casamento real de Harry e Meghan em 2018, e Lady Jane foi escolhida para fazer uma leitura durante a cerimônia.

As tias de Harry, Lady Sarah e Lady Jane, também estiveram presentes no batizado do príncipe Archie em Windsor em julho de 2019 e apareceram em uma foto oficial para comemorar a ocasião.