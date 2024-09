Charles III deve impedir retorno de Harry e Meghan à monarquia, diz especialista

Em um artigo recente publicado no portal britânico Express, o especialista em assuntos da realeza, Richard Fitzwilliams, analisou a crescente especulação em torno de um possível retorno do príncipe Harry ao Reino Unido e seu desejo de reconciliar-se com a família real. De acordo com Fitzwilliams, o rei Charles III precisa tomar medidas para garantir que seu filho mais novo não volte a exercer funções na monarquia.

A especulação sobre o retorno de Harry ganhou força após sua inesperada aparição no serviço memorial do tio, lord Robert Fellowes. Inicialmente, ele não tinha a intenção de comparecer ao evento, alegando preocupações com sua segurança. No entanto, acabou decidindo participar, de forma discreta, o que alimentou os rumores sobre uma possível reaproximação com a família real.

Tensão entre os irmãos

Outro ponto destacado é a complexa relação entre Harry e seu irmão, o príncipe William. Durante a cerimônia fúnebre, os dois se mantiveram afastados, sem trocar uma única palavra, conforme informaram fontes próximas à realeza. O especialista afirma que William é um dos principais obstáculos para qualquer tentativa de reconciliação, uma vez que o príncipe de Gales não deseja ver seu irmão de volta aos deveres reais. William, segundo Fitzwilliams, ainda guarda ressentimentos profundos pelo impacto negativo que Harry teve sobre a imagem da família real.

A possível volta de Harry e Meghan Markle à realeza também é vista com grande apreensão pelos apoiadores da monarquia. A presença do casal em eventos como o Trooping the Colour ou celebrações natalinas seria mal recebida e poderia prejudicar a seriedade do trabalho desenvolvido pela família real ao longo do ano. Fitzwilliams enfatiza que a monarquia deve manter sua dignidade e não se deixar envolver pela cultura de celebridades, à qual muitos são obcecados.

O especialista também comenta sobre Meghan Markle, afirmando que a duquesa de Sussex é altamente impopular no Reino Unido, com uma avaliação negativa de 37% segundo uma pesquisa recente. Ele destaca que Meghan busca prestígio e alcance global de maneira implacável, e que a reputação de ser uma pessoa difícil para se trabalhar pode atrapalhar seus planos.