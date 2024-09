Agenda cultural: Cantora paulistana foi confirmada no Lollapalooza 2025

Com suas raízes fincadas no rap e no movimento hip hop, a cantora paulistana Drik Barbosa foi confirmada entre as atrações do Lollapalooza de 2025,que acontece entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos. Ao longo da carreira, ela fez parcerias musicais com Péricles, Gloria Groove, Emicida, Pitty, Rincon Sapiência, Karol Conká, Rashid e Luedji Luna.

ANÚNCIO

Sobre a novidade, a artista contou que este é um momento que sempre esperou acontecer: “Sinto um frio na barriga, mas estou muito feliz, porque eu já estive no palco do festival algumas vezes, principalmente participando de shows do Emicida, e também já fui como público pra curtir os shows”.

No show solo do Lollapalooza, Drik Barbosa vai mostrar suas músicas que misturam rap, R&B e outros gêneros que fazem parte da sua discografia, como o álbum Drik Barbosa (2019), os EPs Espelho (2018) e NÓS (2022): “Poder mostrar a potência de ser uma mulher do rap e ser uma mulher preta no palco é algo muito significativo. E eu sei que nunca é só por mim, é por toda uma trajetória de mulheres”.

Atrações nacionais e internacionais foram confirmadas

Foi nesta terça-feira, dia 3 de setembro, que a line-up completa da próxima edição do Lollapalooza Brasil, com pelo menos 16 artistas internacionais, foi confirmada. Entre os headliners, Olivia Rodrigo e Tool fazem sua primeira apresentação no Brasil. E, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Shawn Mendes também assinaram para cantar em Interlagos.

Quem também promete levantar o público é o cantor americano Benson Boone, que ficou conhecido pela música “Beautiful Things”, que além de ter alcançado o topo das paradas de sucesso também se popularizou como trilha sonora de diversos vídeos publicados nas redes sociais. Em sua primeira passagem pelo país, ele promete levantar o público que comparecer ao autódromo.